Kullanıcılar neden iPhone 16 alacaklar?

Yayınlanma: 09.09.2024 - 01:53

Güncelleme: 09.09.2024 - 01:53

Apple 9 Eylül'de yeni iPhone 16 serisini tanıtacak. Bu tanıtımdan önce yapılan bir araştırma ise kullanıcıların neden iPhone 16 almak istediğine odaklandı. Sorulan soruya ise ilginç bazı yanıtlar geldi. iPhone 16'ya geçmek isteyenlerin büyük bir çoğunluğu yeni yapay zeka özelliklerinden dolayı değil, iPhone'u eskidiği için geçmek istiyor.

KULLANICILAR NEDEN iPHONE 16'YA GEÇECEK?

Araştırma şirketi CIRP tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre ankete katılan kullanıcıların yüzde 44 telefonları eskidiği için yeni iPhone 16'ya geçecek. Öte yandan, yüzde 29'u ise kaybolduğu, kırıldığı ya da çalındığı için yeni iPhone 16 serisinden bir modele geçmeyi düşünüyor.

Yeni özellikler için iPhone 16 serisine geçmeyi düşünenler ise yüzde 18'de kaldı.

Öte yandan yüzde 1'lik kesim aile ve arkadaş sebebiyle yeni iPhone serisine geçmeyi düşünüyor.

Apple ise yeni yapay zeka ve kamera özelliklerinin yanı sıra donanımsal tarafta da iPhone 16 serisinin Android kullanıcılarını çekeceğini düşünüyor.