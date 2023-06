Popüler PC oyunu Stardew Valley Apple Arcade'e geliyor!

Yayınlanma: 29.06.2023 - 16:21

Güncelleme: 29.06.2023 - 16:21

Bugün yapılan bir duyuruyla, Apple'ın abonelikli oyun servisi Apple Arcade'in Temmuz ayında popüler oyun Stardew Valley'i bünyesine katacağı açıklandı. Stardew Valley+, mobil cihazlara özgü özelliklerle birlikte 50 saatten fazla içerik sunarak aynı açık uçlu çiftçilik oyununu Apple Arcade abonelerine sunacak.

Stardew Valley, oyuncuların terk edilmiş ve büyümeye muhtaç bir arazi üzerinde çalışarak ekinler yetiştirip hayvanlarla uğraşarak gelişen bir çiftlik oluşturmasına olanak tanıyor. Oyuncular ayrıca kasaba halkıyla etkileşime geçebilir, köylü görevlerini tamamlayabilir ve mevsimlik festivallere katılabilirler.

Stardew Valley, 21 Temmuz'da Apple Arcade'de yayınlanacak.

Ayrıca, Temmuz ayında Apple Arcade'e Hello Kitty Island Adventure (28 Temmuz) adlı yeni bir Hello Kitty simülasyon oyunu ve Slay the Spire+ (7 Temmuz), LEGO DUPLO WORLD+ (7 Temmuz) ve Ridiculous Fishing EX (14 Temmuz) gibi klasiklerin de ekleneceği duyuruldu.

Apple Arcade'in aylık fiyatı 4,99 dolar olup aile paylaşımı da bulunuyor.