Yayınlanma: 08.06.2023 - 09:58

Güncelleme: 08.06.2023 - 09:58

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Türkiye'deki hareketli piyasa durumu Apple marka ürünleri oldukça fazla etkiledi. Son 1 ay içerisinde iPhone marka telefonlara, tabletlere ve bilgisayarlara ikinci zam geldi. iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 13 gibi telefonların ve tabletlerin zamlar sonrasındaki güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki, Apple'dan 3 günde 2 zam! Güncel iPhone fiyatları ne kadar? iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar oldu? Zamlı iPhone fiyatları...

Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC’de "Vision Pro" ve diğer yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlik ardından Türkiye fiyatları internet sayfasında güncellenirken, zamlı iPhone fiyat listesi dudak uçuklattı. Zam sonrasında iPhone SE 128 GB telefon fiyatı 19 bin 499 lira olurken, iPhone 14 Pro Max 1 TB 76 bin 499 lira fiyatına yükseldi.

APPLE 3. ZAM SONRASI GÜNCEL iPHONE FİYATLARI...

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 42.499 TL

iPhone 14 Plus 128GB: 46.999 TL

iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 72.499 TL

iPhone 14 Pro Max Başlangıç fiyatı: 58.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 76.499 TL

iPHONE 12, 13, SE FİYATLARI

iPhone 13 MİNİ 128 GB: 28.499 TL

iPhone 13 128 GB: 31.999 TL

iPhone 12 64 GB: 28.499 TL

iPhone SE 64 GB: 19.499 TL