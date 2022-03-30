Apple'dan 'çalıntı iPhone' kararı
Teknoloji devi Apple, kayıp olarak bildirilen iPhone'larla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Edinilen bilgilere göre Apple, veri tabanına işlenecek bilgiler ile çalınan iPhone'lar üzerinde hiçbir işlem yapmayacak. Bu cihazlar, Apple'ın yetkili servislerinde tamir bile edilmeyecek.
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, dikkat çeken bir karara imza attığı iddia edildi. Şirket içinden edinilen bir bilgi notuna göre, Apple mağazaları ile yetkili servis noktaları, bundan sonra kayıp olarak bildirilmiş iPhone'lara işlem yapmayacak.
WebTekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre; Apple'ın GSMA olarak isimlendirdiği küresel çaplı bir veritabanı bulunuyor. Bu veritabanında tüm iPhone'ların seri numaraları tutuluyor ve telefona uygulanan tüm işlemler de buraya kaydediliyor. İşte Apple'ın aldığı yeni karar da tam olarak bu sistem üzerinden çalışacak.
iPhone sahiplerinin telefonlarının çalındığını ya da kaybolduğunu kolluk kuvvetlerine bildirmeleri durumunda, bu bilgi GSMA'ya kaydedilecek.
Cihaz sonraki süreçte dönüp dolaşıp bir mağazaya (bazı ülkelerdeki değişim programları için) ya da yetkili servise gelirse, kayıp bildirimi yetkililer tarafından görüntülenecek. Bu bilgiyi alan çalışan, söz konusu iPhone'a hiçbir işlem yapmayacak.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Apple tarafından alınan karar, Apple desteğinin çalınan iPhone'lardan çekileceği anlamına geliyor ki bu durum özellikle de çalınmış iPhone'lar için önemli bir durum. Zira bu karar ile çalınan bir iPhone hiçbir zaman yetkili servisten hizmet alamayacak. Bu da o cihazın olası arıza durumlarında üçüncü taraf servislerde işlem görmesine neden olacak.
Apple, aldığı kararla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili net bilgi için bir süre daha beklemek gerekecek.
İlgili Haberler
- Apple’ın geliştirdiği 'Force Touch' patenti sızdırıldı
- Apple'a kötü haber: iPhone SE 2022, beklenenden düşük talep görüyor
- Google ve Apple'dan Rusya'ya bir yaptırım daha!
Video Haberler
- İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, iskele kapatıldı
- İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
- İstanbul'da 91.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Rize'de heyelan: Ayder yolu ulaşıma kapandı
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Duygu Delen davasında gerekçeli karar!
- Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna tuva
- Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk
- Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Türkmenistan’da camiler, cemaatle ibadete yeniden açıldı
- Uzmanı uyardı: Sıcak havalarda buna dikkat!
- Ramazan için 'tatlı' uyarısı
- 'Beğenmeme' sayılarını kaldıran YouTube'dan yeni hamle
- Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenmenin ipuçları
- Ürtiker bahar aylarında daha sık görülüyor
- Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli
- Uzmanı uyardı: Kolon kanserinden etkilenmeden kurtulun
- On iki yıl süren ‘bin yıllık Reich’!
- Yazında biriken ve birikim…