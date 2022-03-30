Apple'dan 'çalıntı iPhone' kararı

30 Mart 2022 Çarşamba, 13:43

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, dikkat çeken bir karara imza attığı iddia edildi. Şirket içinden edinilen bir bilgi notuna göre, Apple mağazaları ile yetkili servis noktaları, bundan sonra kayıp olarak bildirilmiş iPhone'lara işlem yapmayacak.

WebTekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre; Apple'ın GSMA olarak isimlendirdiği küresel çaplı bir veritabanı bulunuyor. Bu veritabanında tüm iPhone'ların seri numaraları tutuluyor ve telefona uygulanan tüm işlemler de buraya kaydediliyor. İşte Apple'ın aldığı yeni karar da tam olarak bu sistem üzerinden çalışacak.

iPhone sahiplerinin telefonlarının çalındığını ya da kaybolduğunu kolluk kuvvetlerine bildirmeleri durumunda, bu bilgi GSMA'ya kaydedilecek.

Cihaz sonraki süreçte dönüp dolaşıp bir mağazaya (bazı ülkelerdeki değişim programları için) ya da yetkili servise gelirse, kayıp bildirimi yetkililer tarafından görüntülenecek. Bu bilgiyi alan çalışan, söz konusu iPhone'a hiçbir işlem yapmayacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Apple tarafından alınan karar, Apple desteğinin çalınan iPhone'lardan çekileceği anlamına geliyor ki bu durum özellikle de çalınmış iPhone'lar için önemli bir durum. Zira bu karar ile çalınan bir iPhone hiçbir zaman yetkili servisten hizmet alamayacak. Bu da o cihazın olası arıza durumlarında üçüncü taraf servislerde işlem görmesine neden olacak.

Apple, aldığı kararla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili net bilgi için bir süre daha beklemek gerekecek.