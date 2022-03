Apple’ın geliştirdiği 'Force Touch' patenti sızdırıldı

30 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

Apple, MacBook haricindeki tüm ürünlerinden Force Touch özelliğini kaldırdı. Şirketin Apple Watch, iPhone ve MacBook ailesi için yeni Force Touch teknolojisi geliştirdiği ortaya çıktı.

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde Force Touch özelliği bulunuyor. 3D Touch olarak da bilinen özelliğin kaldırılması birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Sızdırılan bilgilere göre, Apple’ın yeni cihazlarında yeni Force Touch teknolojisi yer alacak.

iPHONE 14'TE YENİ FORCE TOUCH TEKNOLOJİSİ KULLANILABİLİR

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; Patently Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni belgeleri ortaya çıkardı. Kuvvet-basınç sensörü için alınan birden fazla Apple patenti, cihazlarda nasıl kullanılacağı hakkında bilgi veriyor.

En çok dikkat çeken patent, Apple Watch gibi küçük boyutlu cihazlar için tasarlanmış kuvvet sensörüne ait. Standart kuvvet sensörleri, geniş boyutlara sahip olduğu için cihazlarda oldukça fazla yer kaplıyor. Yeni teknoloji ile Apple, mikroelektromekanik sıvı basınç sensörlerini kullanarak 3D Touch yüzeyi yapabilecek.

Patent, basınca duyarlı yan düğmeye sahip bir Apple Watch’a ait. Şirketin bir sonraki modellerde fiziksel düğmeleri basınç sensörleriyle yenileyeceği tahmin ediliyor. GeçEN aylarda sızdırılan başka bir patent, Apple Watch için alınan dijital kurma koluyla ilgiliydi.

Apple’ın akıllı saatlerinde daha az hareketli parça kullanmak için çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

'NABIZ ÖLÇÜM SİSTEMİ'

Listede dikkat çeken bir diğer patent ise basınç sensörü ile nabız ölçüm işlemine ait. Apple, kan basıncı ve nabız ölçebilen yeni nesil sensör geliştirdi. Söylentilere göre, Apple Watch 8 serisinde yeni sağlık özelliklerine yer verilecek. Analistler, 2022 yılında Apple Watch ile ilgili daha fazla sızıntının ortaya çıkacağını tahmin ediyor.