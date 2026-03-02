Apple, uygun fiyatlı iPhone 17e modelini tanıttı! Türkiye'de ne kadara satılıyor?

Apple, daha uygun fiyatlı olarak sunduğu seriye yeni bir model ekledi. iPhone 17e bir süredir tanıtılması beklenen bir cihazdı. Telefonun tasarımsal olarak iPhone 17 serisine benzediğini söylemek mümkün. Arka tarafta 48 MP tek bir kamerası bulunan telefonun siyah, beyaz ve açık pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

YENİ iPHONE 17E TANITILDI! TÜRKİYE'DE NE KADARA SATILACAK?

Telefonun Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 54 bin 999 TL oldu. En düşük olarak 256 GB depolama alanı sunulan telefonda, Dynamic Island desteği bulunmayan modelde MagSafe desteği bulunuyor. A19 işlemcisine sahip olan telefonda 6,1 inç boyutlarında 60 Hz OLED ekran yer alıyor.