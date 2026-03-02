Honor yeni ürünlerini tanıttı; telefon, tablet ve ilk insansı robot

Honor yeni robot konseptli ürünlerinin yanı sıra telefon ve tabletini de tanıttı.

MWC 2026 kapsamında yeni ürünlerini sergileyen Honor, bir süredir gündemde olan insansı robotu da göstermiş oldu.

Şirketin, yılın ikinci yarısında Çin'de satışa sunacağı aktarılan Robot Phone'un temelde bir gimbal sistemi olduğunu söylemek mümkün. 200 megapiksellik sensörün yer aldığı bu sistem için geliştirilen mikro motorların yanı sıra görüntü sabitleme gibi özellikler de sunuluyor. Yüz takibi sistemi olan ürün, müzikle beraber hareket edebiliyor.

İnsansı robotu hakkında ayrıntılı bilgiler vermeyen Honor, yayınladığı videoda robotun dans yeteneklerini ve hareketlerini gösterdi.

Etkinlikte ayrıca 6.660 mAh bataryaya sahip katlanabilir ekranlı Honor Magic V6 da tanıtıldı. İç ekranda katlanma izinin büyük oranda azaltıldığı telefon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye 16 GB RAM'e sahip. 6,52 inç dış ve 7,95 inç iç ekrana sahip olan telefonun LTPO AMOLED ekranı bulunuyor.