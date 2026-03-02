Microsoft, tüm işleri tek bir akışta toplayan Copilot Tasks'ı kullanıma sundu

Copilot Tasks, kullanıcıların günlük işleri, projeleri ve tekrarlayan görevleri tek bir akış içinde yapay zekayla birlikte yönetmesine olanak tanıyacak şekilde tasarlandı. Microsoft’a göre bu, yalnızca karar destek sunan bir araç değil, aynı zamanda eyleme geçiren bir yapay zekalı görev yöneticisi olarak da konumlandırılıyor.

Copilot Tasks, temel olarak kullanıcıların; e-posta iletileri, takvim etkinlikleri, yapılacaklar listeleri, hatırlatıcılar, ekip planları ve proje adımları gibi farklı alanlara dağılmış görevleri, yapay zeka aracılığıyla tek bir merkezde birleştiren bir sistem olarak tanımlanıyor.

Örneğin bir e-posta içinde “bana bu hafta rapor taslağını gönder” gibi bir talep olduğunda Copilot Tasks, bunu otomatik olarak yapılacaklar, hatırlatıcı ve hatta takvim planı olarak önerebiliyor. Kullanıcı onay verdiğinde de bu adımları otomatikleştirebiliyor. Asistanın bu yeni hizmeti aslında yapay zekanın sadece öneri üreten bir tarafta kalmasını değil aksine eylem başlatan tarafa geçmesini sağlıyor.

GİZLİLİK NE DURUMDA?

Microsoft, bu yeni özelliğin kullanıcı verilerini reklam veya sponsorlu içerik için kullanmayacağını net biçimde aktarıyor. Copilot Tasks’ta veri işleme, yalnızca görev ve üretkenlik amaçlı gerçekleştirildiği ayrıca kullanıcı istemezse başka bir uygulamaya geçemediği de belirtiliyor.