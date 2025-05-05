Apple uzun yıllardır sürdürdüğü geleneği değiştirebilir

Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:20

Güncelleme: 05.05.2025 - 16:20

Apple, her yıl iPhone modellerini tek seferde tanıtıyor. Yalnızca uygun fiyatlı iPhone'u farklı zamanda tanıtan Apple, yeni tahminlere göre yılın farklı dönemlerinde iPhone ailesini tanıtacak. Örneğin, bu yılın ikinci yarısında iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Slim ve iPhone 17 tanıtılacak. Bu serinin içinde olan iPhone 17e'nin ise tanıtımı 2026 yılının ilk yarısına kalacak.

APPLE, YILIN FARKLI DÖNEMLERDE iPHONE'LARINI TANITACAK

Şirketin 2025 yılında değiştirmeyi planladığı bu tanıtım sistemi, The Information tarafından ortaya atılan iddiaya dayanıyor. 2026 yılının ikinci yarısında ise katlanabilir ekranlı iPhone'u, iPhone 18 Pro Slim'i, iPhone 18 Pro'yu ve iPhone 18 Pro Max'i tanıtılabilir.

2027 yılının ilk yarısında ise iPhone 18 ve iPhone 18e tanıtılacak. Hatta söylenene göre 2027 yılının ikinci yarısında ise ikinci nesil katlanabilir iPhone ile tanışacağız. iPhone 19 Slim, iPhone 19 Pro ve iPhone 19 Pro Max de 2027 yılının ikinci yarısında karşılaşacağımız modeller olacak.