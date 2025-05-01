Fortnite iPhone'lara gelecek hafta geliyor

Yayınlanma: 01.05.2025 - 20:02

Güncelleme: 01.05.2025 - 20:02

Epic Games, Apple'ın App Store'daki sorunlu sisteme yönelik çalışmalarını uzun zamandır sürdürüyordu. Uzun bir süredir süren davada alınan kararlara uymayan Apple, en son 2021 yılında geliştiricilerin kullanıcıyı kendi sitesine yönlendirilmesine yönelik kararlara uymadı.

FORTNITE APP STORE'A GELİYOR

Mahkeme Apple'ın alınan kararlara uymadığını ve rekabeti bu şekilde bitirdiğini söyleyerek, bunun değişmesi için adımlar atacağını gösterdi. Apple'ın mahkemeyi ciddiye almadığı ve bu sebeple dosyanın savcılığa gönderildiği açıklandı.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney ise yaşanan gelişmenin ardından açıklama yaptı. Buna göre Fortnite, App Store'a önümüzdeki hafta geri dönüyor.