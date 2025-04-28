iPhone 17 Air böyle görünebilir

Yayınlanma: 28.04.2025 - 15:58

Güncelleme: 28.04.2025 - 15:58

Apple, iPhone 17 serisini eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yıl seriye, iPhone 17 Air adının verildiği yeni bir model dahil olacak. Telefonun çok daha ince olacağı, kamera tasarımının diğer modellerden farklı olacağı söyleniyor.

iPhone 17 Air'ın asıl olayının ise hem çok ince tasarıma sahip olması hem de güçlü kalmaya devam edebilmesi olacağı tahmin ediliyor.

Daha önce sızdırılan iPhone 17 Air'ın görüntüsü şu şekildeydi:

iPhone sızıntılarıyla gündeme gelen Majin Bu tarafından yapılan paylaşımda iPhone 17 Air'ın arkadan bir görünümü yer alıyor. Fotoğrafta yer alan telefon muhtemelen bir maket ancak telefon, önceki yapılan sızıntılara uyacak şekilde görünüyor.

Daha önce telefonun tasarımına yönelik yapılan paylaşımlarda da görüldüğü gibi kamera kurulumu, klasik iPhone'lardan farklı olarak Google'ın Pixel cihazlarına benziyor. Tekli kameraya sahip olacağı zaten konuşulan telefonun, tahminlere göre 5,5 mm'lik kalınlığı olacak. Bu ise telefonun en ince iPhone olacağı anlamına geliyor.