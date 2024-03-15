Epic Games Bahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Epic Games Bahar İndirimleri başladı. Platformda pek çok oyunda yüzde 90'a varan indirim var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:09
Epic Games Bahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?
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Epic Games'te beklenen indirim sezonu başladı ve pek çok oyunda indirim bulunuyor. Bu indirimle birlikte GTA 5 de dahil olmak üzere Hogwarts Legacy, The Witcher 3 ve Far Cry 6 gibi popüler oyunlarda yüzde 50'nin üzerinde indirim var. 

Epic Games Bahar İndirimleri 2024! Hangi oyunlar indirimde?

OyunFiyatİndirimli Fiyatıİndirim Oranı
Grand Theft Auto (GTA) 5749 TL374,50 TLyüzde 50
Avatar: Frontiers of Pandora1.199 TL719,40 TLyüzde 40
Prince of Persia: The Lost Crown849 TL409,40 TLyüzde 40
Hogwarts Legacy1.099 TL549,50 TLyüzde 50
The Crew™ Motorfest Standard Edition1.199 TL599,50 TLyüzde 50
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition829 TL207,25 TLyüzde 75
STAR WARS Jedi: Survivor2.099 TL944,99 TLyüzde 55
Far Cry® 6699 TL174,75 TLyüzde 75
Battlefield™ 2042599 TL89,99 TLyüzde 85
Need for Speed Unbound1.199 TL119,99 TLyüzde 90
Battlefield 5499 TL74,99 TLyüzde 85
Dead Space1.799 TL719,99 TLyüzde 60
Metro Exodus187 TL37,40 TLyüzde 80
Red Deat Redemption 21.499 TL494,67 TLyüzde 67

Cyberpunk 2077

999 TL499,50 TLyüzde 50
Mount & Blade 2: Bannerlord549,99 TL329,99 TLyüzde 40
EA SPORTS FC 242.000,99 TL419,99 TLyüzde 80

Dead by Daylight

451,05 TL225,52 TLyüzde 50
The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition349 TL87,25 TLyüzde 75
Disco Elysium – The Final Cut877 TL219,25 TLyüzde 75
Remnant: From the Ashes124 TL37,20 TLyüzde 70
Saints Row374,22 TL123,49 TLyüzde 67

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