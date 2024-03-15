Epic Games Bahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?
Epic Games Bahar İndirimleri başladı. Platformda pek çok oyunda yüzde 90'a varan indirim var.
Epic Games'te beklenen indirim sezonu başladı ve pek çok oyunda indirim bulunuyor. Bu indirimle birlikte GTA 5 de dahil olmak üzere Hogwarts Legacy, The Witcher 3 ve Far Cry 6 gibi popüler oyunlarda yüzde 50'nin üzerinde indirim var.
Epic Games Bahar İndirimleri 2024! Hangi oyunlar indirimde?
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Grand Theft Auto (GTA) 5
|749 TL
|374,50 TL
|yüzde 50
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.199 TL
|719,40 TL
|yüzde 40
|Prince of Persia: The Lost Crown
|849 TL
|409,40 TL
|yüzde 40
|Hogwarts Legacy
|1.099 TL
|549,50 TL
|yüzde 50
|The Crew™ Motorfest Standard Edition
|1.199 TL
|599,50 TL
|yüzde 50
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|829 TL
|207,25 TL
|yüzde 75
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.099 TL
|944,99 TL
|yüzde 55
|Far Cry® 6
|699 TL
|174,75 TL
|yüzde 75
|Battlefield™ 2042
|599 TL
|89,99 TL
|yüzde 85
|Need for Speed Unbound
|1.199 TL
|119,99 TL
|yüzde 90
|Battlefield 5
|499 TL
|74,99 TL
|yüzde 85
|Dead Space
|1.799 TL
|719,99 TL
|yüzde 60
|Metro Exodus
|187 TL
|37,40 TL
|yüzde 80
|Red Deat Redemption 2
|1.499 TL
|494,67 TL
|yüzde 67
Cyberpunk 2077
|999 TL
|499,50 TL
|yüzde 50
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|549,99 TL
|329,99 TL
|yüzde 40
|EA SPORTS FC 24
|2.000,99 TL
|419,99 TL
|yüzde 80
Dead by Daylight
|451,05 TL
|225,52 TL
|yüzde 50
|The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition
|349 TL
|87,25 TL
|yüzde 75
|Disco Elysium – The Final Cut
|877 TL
|219,25 TL
|yüzde 75
|Remnant: From the Ashes
|124 TL
|37,20 TL
|yüzde 70
|Saints Row
|374,22 TL
|123,49 TL
|yüzde 67
En Çok Okunan Haberler
-
- Eylem Tok'un oğlunun kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- Büyükşehir sıkıntısı!
- Altın kıyağı kimlere yapıldı?
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi
- Kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı!
- 'Merkez' beklenti anketini açıkladı!
- Baba Bülent Cihantimur adliyede
- 'Süreci orada dondurdum...'
- 8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!