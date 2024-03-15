Epic Games Bahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:09

Güncelleme: 15.03.2024 - 16:09

Epic Games'te beklenen indirim sezonu başladı ve pek çok oyunda indirim bulunuyor. Bu indirimle birlikte GTA 5 de dahil olmak üzere Hogwarts Legacy, The Witcher 3 ve Far Cry 6 gibi popüler oyunlarda yüzde 50'nin üzerinde indirim var.

Epic Games Bahar İndirimleri 2024! Hangi oyunlar indirimde?