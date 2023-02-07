Deprem öldürmez... Kim öldürür?
Bu korkunç yıkım karşısında bilgi veren ve yorum yapan en üst düzeydeki yetkililer sözlerini “Deprem öldürmez, bina öldürür” diyerek bitirdiler.
Esas olarak doğru söylüyorlar ama binalar nasıl cinayet işliyor diye bakmak gerekmez mi!
Ben deprem dolayısıyla bina kılığında gezen gerçek katilleri sıralayayım:
1) Cehalet...
2) Kadercilik...
3) Açgözlülük...
4) Kent yağması...
5) Arsa yağması...
6) Denetimsizlik...
7) Rüşvetçilik...
8) Plansızlık...
***
Bu katiller nasıl egemen olur:
Siyaset hizmet için değil, zenginleşmek için yapılır...
Kent yağması, arsa spekülasyonu en hızlı ve en etkili zenginleşme aracıdır...
Ulusal ve yerel politikacılar kent ve arsa yağması yaparlar...
Müteahhitler çürük ve kötü malzeme kullanırlar...
Yöneticiler denetim yapmazlar...
Halk eğitimsizdir...
Ahlak yozlaşmıştır...
Herkes paragöz olmuştur...
***
Bütün bu katiller “Azgelişmişlik” örtüsü altına saklanır:
Azgelişmiş toplumlarda eğitim, bilimsel değil, dinseldir...
Azgelişmiş ülkelerde eğitim, sorgulayıcı değil, dogmatiktir...
Azgelişmiş ülkelerde politikacılar toplumun çıkarlarını değil, kendi ceplerini düşünürler...
Azgelişmiş ülkelerde, Demokratik Toplum Örgütleri değil, tarikatlar ve cemaatler Sivil Toplum Örgütü diye öne çıkar, resmi örgütleri etkilerler...
Azgelişmiş ülkelerde, binalar depreme dayanıklı olarak değil, en düşük maliyetle, en yüksek kâr getirecek biçimde yapılır...
Azgelişmiş ülkelerde inşaatları denetleyecek olan makamlar işlerini yapmazlar...
Azgelişmiş ülkelerde kurallara uymayanlar cezalandırılmazlar...
***
Özetle...
Evet deprem öldürmez...
Aslında bina da öldürmez...
O katil gibi görünen, gösterilen binanın arkasındaki “azgelişmiş insan”, “azgelişmiş politikacı” ve “azgelişmiş müteahhit” öldürür!
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- 'Kahve'nin yapışık parmakları operasyonla ayrıldı
- Unutulan kedi otelin maskotu oldu
- Yaralı bulduğu şahine ‘Tofaş’ adını verdi
- Akademisyen aşçının 'ata tohumu' ambarı
- Hosteslikten otobüs kaptanlığına
- 'Doğa Tarihi Müzesi' 2 bine yakın bitki sergileniyor
- Akdeniz foku Adana'da görüldü
- Horoz vurdu gol oldu
- Bazen kafadan katkı yapıyoruz
- Fotokapanla yaban hayatı analizi yapıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor