Deprem öldürmez... Kim öldürür?

07 Şubat 2023 Salı

Bu korkunç yıkım karşısında bilgi veren ve yorum yapan en üst düzeydeki yetkililer sözlerini “Deprem öldürmez, bina öldürür” diyerek bitirdiler.

Esas olarak doğru söylüyorlar ama binalar nasıl cinayet işliyor diye bakmak gerekmez mi!

Ben deprem dolayısıyla bina kılığında gezen gerçek katilleri sıralayayım:

1) Cehalet...

2) Kadercilik...

3) Açgözlülük...

4) Kent yağması...

5) Arsa yağması...

6) Denetimsizlik...

7) Rüşvetçilik...

8) Plansızlık...

***

Bu katiller nasıl egemen olur:

Siyaset hizmet için değil, zenginleşmek için yapılır...

Kent yağması, arsa spekülasyonu en hızlı ve en etkili zenginleşme aracıdır...

Ulusal ve yerel politikacılar kent ve arsa yağması yaparlar...

Müteahhitler çürük ve kötü malzeme kullanırlar...

Yöneticiler denetim yapmazlar...

Halk eğitimsizdir...

Ahlak yozlaşmıştır...

Herkes paragöz olmuştur...

***

Bütün bu katiller “Azgelişmişlik” örtüsü altına saklanır:

Azgelişmiş toplumlarda eğitim, bilimsel değil, dinseldir...

Azgelişmiş ülkelerde eğitim, sorgulayıcı değil, dogmatiktir...

Azgelişmiş ülkelerde politikacılar toplumun çıkarlarını değil, kendi ceplerini düşünürler...

Azgelişmiş ülkelerde, Demokratik Toplum Örgütleri değil, tarikatlar ve cemaatler Sivil Toplum Örgütü diye öne çıkar, resmi örgütleri etkilerler...

Azgelişmiş ülkelerde, binalar depreme dayanıklı olarak değil, en düşük maliyetle, en yüksek kâr getirecek biçimde yapılır...

Azgelişmiş ülkelerde inşaatları denetleyecek olan makamlar işlerini yapmazlar...

Azgelişmiş ülkelerde kurallara uymayanlar cezalandırılmazlar...

***

Özetle...

Evet deprem öldürmez...

Aslında bina da öldürmez...

O katil gibi görünen, gösterilen binanın arkasındaki “azgelişmiş insan”, “azgelişmiş politikacı” ve “azgelişmiş müteahhit” öldürür!