Uygun fiyatlı olacağı söylenen Apple Vision Pro'dan yeni bilgiler

Yayınlanma: 29.11.2023 - 14:48

Güncelleme: 29.11.2023 - 14:48

Apple, Vision Pro adını verdiği karma gerçeklik başlığını tanıtmıştı. Cihaz, bazı yönleriyle beğenilse de genel anlamda yeni bir şey sunmamasıyla eleştirilmişti. Bir de 3 bin 500 dolarlık bir fiyata satılacak olması cihazın özelliklerinden çok konuşulmuştu. Daha önceki iddialara ek olarak Apple'ın bu cihaza alternatifler ürettiği ortaya çıktı.

DAHA UYGUN FİYATLI VISION PRO'YA EK FARKLI MODELLER DE YOLDA

Söylenene göre Apple, uygun fiyatlı bir Vision Pro alternatifine ek olarak 4 farklı cihaz üzerinde çalışıyor.

Digitimes tarafından bir rapora dayandırılan bu iddialara göre uygun fiyatlı versiyonun 2025 yılından önce karşımıza çıkması beklenmiyor. Tanıtılan Vision Pro'nun 3 bin 500 dolarlık fiyatından yüzde 50 daha ucuz olacağı öne sürülüyor.

Bu yeni iddia daha önce Bloomberg tarafından ortaya atılan uygun fiyatlı Vision Pro modelini doğruluyor.