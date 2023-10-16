Xbox Series S için uygun fiyatlı versiyon geliyor

Microsoft, Xbox konsolu için yeni bir kampanya yapıyor. Xbox Series S Starter Bundle daha uygun fiyatlı bir seçenek olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:36
Xbox Series S için uygun fiyatlı versiyon geliyor
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Microsoft, rekabeti artırmak amacıyla Xbox Series S için yeni bir başlangıç paketi sunuyor. Bu çok daha uygun fiyatlı olan seçenek neler sunuyor?

Şirket yeni konsolları için çalışmalarını yaparken, hem Xbox konsollarıyla kullanıcıları tanıştırmak istiyor hem de elindeki stokları bitirmek istiyor.

Xbox Series S Starter Bundle olarak adlandırılan konsol paketi içinde bir adet kontrolcü ve 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate aboneliği yer alıyor. 31 Ekim'de satışa çıkması beklenen bu paketin 300 dolarlık fiyatı var. 


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