Apple Vision Pro bir ülkede daha satışa çıkıyor
Apple Vision Pro Tayvan'da satışa çıkıyor ancak Türkiye'de halen satışı bulunmuyor. Peki Vision Pro mevcutta hangi ülkelerde satılıyor?
Apple Vision Pro, daha fazla ülkede satışa çıkıyor. ABD'li kullanıcıların neredeyse 1 yıldır kullandığı cihaz, kısa bir süre önce Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa çıkmıştı. Resmi olarak 13 ülkede satılan cihaz, Türkiye'de aktif olarak satılmıyor ve zaman satılacağı da belli değil.
APPLE VISION PRO YENİ BİR ÜLKEDE DAHA ÇIKIŞ YAPIYOR
Tayvan'da satışa çıkacak Vision Pro, 17 Aralık'tan itibaren mağazalarda denenip, satın alınabilecek.
Apple Vision Pro'nun satışta olduğu ülkelerin listesi şu şekilde:
ABD
Avustralya
Kanada
Çin
Fransa
Almanya
Japonya
Singapur
Güney Kore
Birleşik Krallık
Güney Kore
Birleşik Arap Emirlikleri
Tayvan
Etiketler: #Apple Vision Pro
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