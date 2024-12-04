Apple Vision Pro bir ülkede daha satışa çıkıyor

Yayınlanma: 04.12.2024 - 20:08

Güncelleme: 04.12.2024 - 20:08

Apple Vision Pro, daha fazla ülkede satışa çıkıyor. ABD'li kullanıcıların neredeyse 1 yıldır kullandığı cihaz, kısa bir süre önce Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa çıkmıştı. Resmi olarak 13 ülkede satılan cihaz, Türkiye'de aktif olarak satılmıyor ve zaman satılacağı da belli değil.

APPLE VISION PRO YENİ BİR ÜLKEDE DAHA ÇIKIŞ YAPIYOR

Tayvan'da satışa çıkacak Vision Pro, 17 Aralık'tan itibaren mağazalarda denenip, satın alınabilecek.

Apple Vision Pro'nun satışta olduğu ülkelerin listesi şu şekilde:

ABD

Avustralya

Kanada

Çin

Fransa

Almanya

Japonya

Singapur

Güney Kore

Birleşik Krallık

Güney Kore

Birleşik Arap Emirlikleri

Tayvan