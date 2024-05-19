Apple Vision Pro 9 ülke için daha sunulacak!

Apple Vision Pro'nun satışa sunulacağı ülkeler açıklandı. Türkiye henüz bu listede yer almıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:50
Apple Vision Pro 9 ülke için daha sunulacak!
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Apple Vision Pro, ilk satışa çıktığında oldukça popüler olup dikkat çekse de son zamanlarda o kadar da rağbet görmüyor. Her ülkede satışı olmayan cihazın yeni 9 ülkeye daha sunulacağı duyuruldu. Bu bağlamda Türkiye'deki kullanıcılarnı daha beklemesi gerekiyor zira cihaz henüz ülkemizde satılmıyor. 

APPLE VISION PRO YENİ ÜLKELERDE SATIŞA ÇIKACAK

Bloomberg'ten Mark Gurman Apple Vision Pro'nun, Avustralya, Kanada ve Çin başta olmak üzere, Fransa, Almanya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve İngiltere için sunulacağını duyurdu.

İlk olarak ABD'de satışa çıkan cihaz bu ülkelerle beraber daha fazla kullanıcıya ulaşmış olacak.


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