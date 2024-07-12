Apple Vision Pro satışlarının düşmesi bekleniyor: Neden?

Vision Pro satışları beklentilerin altında kaldı. IDC'ye göre, Apple'ın ilk karma gerçeklik gözlüğü satışa sunulduğundan bu yana bir çeyrekte 100 bin adet satamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:50
Apple Vision Pro satışlarının düşmesi bekleniyor: Neden?
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Analistler, Apple Vision Pro'nun muhtemelen yıl sonundan önce 500 bin adet satış rakamını geçemeyeceğini, sonbahara doğru Amerika satışlarında büyük bir düşüş yaşanacağını öngörüyor.

APPLE VISION PRO, 500 BİN ADET SATIŞA ULAŞAMAYACAK

Donanımhaberi'n aktardığına göre Apple karma gerçeklik gözlüğünün bu çeyrekte Amerika’da yüzde 75 oranında daha düşük satması bekleniyor ancak Vision Pro'nun bu ay Amerika dışında birkaç ülkede satışa çıkmasıyla Apple’ın bu düşüşü telafi etmesi bekleniyor. Apple Vision Pro, 12 Temmuz’da İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa ve Almanya'da çıkış yapacak.

IDC, şu anda 3 bin 500 dolar fiyat etiketiyle satılan Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı bir versiyonun 2025'te ilgiyi yeniden canlandıracağına inanıyor ancak satışların önümüzdeki yıl önemli ölçüde artması beklenmiyor.

Apple Vision Pro kullanıcıları donanım ve teknolojiden etkilense de cihazın gerçek işlevi, ağırlığı, kontrollerine ilişkin soru işaretleri var. Ayrıca yüksek fiyat etiketi dışında cihaza yönelik içerik eksikliği de eleştiriliyor.


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