Apple Vision Pro hangi ülkelerde satışa sunulacak?

Apple Vision Pro ilk olarak ABD'de satılmaya başlandı ancak diğer ülkelere ne zaman geleceği bilinmiyordu. Resmi olarak duyurulmasa da klavyeye eklenen diller ülkeleri ele verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:51
Apple Vision Pro hangi ülkelerde satışa sunulacak?
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Apple Vision Pro ilk olarak ABD'de satışa çıktı. Beklenenden daha fazla kişinin ilgisini çeken ve satılan karma gerçeklik başlığı, oldukça dikkat çekmeyi başardı. Bazılarına göre 'pazarda çok da bir şey değiştirmeyen' cihaz, bazı kişilere göre sektörü hareketlendirdi. Apple, ABD sonrasında hangi ülkelerde cihazı satacağını açıklamadı ancak Vision Pro'ya eklenmeye hazırladığı diller önceliğin bu dillerin konuşulduğu ülkeler olduğunu düşündürdü.

APPLE VISION PRO HANGİ ÜLKELERDE ÖNCE ÇIKACAK? İŞTE TAHMİNİ LİSTE

MacRumors tarafından ulaşılan bilgilere göre Apple'ın Vision Pro'sunun klavyesine Amerikan İngilizcesi dışında şu diller eklenecek;

  1. Kantonca (Çince)
  2. Basitleştirilmiş Çince
  3. İngilizce (Avustralya)
  4. İngilizce (Kanada)
  5. İngilizce (Japonya)
  6. İngilizce (Singapur)
  7. İngilizce (İngiltere)
  8. Fransızca (Kanada)
  9. Fransızca (Fransa)
  10. Almanca (Almanya)
  11. Japonca
  12. Korece

Yani tahminlere göre Çin'in dışında, Avustralya, Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde cihaz daha önce satışa çıkacak.


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