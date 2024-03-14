Apple Vision Pro hangi ülkelerde satışa sunulacak?

Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:51

Güncelleme: 14.03.2024 - 15:51

Apple Vision Pro ilk olarak ABD'de satışa çıktı. Beklenenden daha fazla kişinin ilgisini çeken ve satılan karma gerçeklik başlığı, oldukça dikkat çekmeyi başardı. Bazılarına göre 'pazarda çok da bir şey değiştirmeyen' cihaz, bazı kişilere göre sektörü hareketlendirdi. Apple, ABD sonrasında hangi ülkelerde cihazı satacağını açıklamadı ancak Vision Pro'ya eklenmeye hazırladığı diller önceliğin bu dillerin konuşulduğu ülkeler olduğunu düşündürdü.

APPLE VISION PRO HANGİ ÜLKELERDE ÖNCE ÇIKACAK? İŞTE TAHMİNİ LİSTE

MacRumors tarafından ulaşılan bilgilere göre Apple'ın Vision Pro'sunun klavyesine Amerikan İngilizcesi dışında şu diller eklenecek;

Kantonca (Çince) Basitleştirilmiş Çince İngilizce (Avustralya) İngilizce (Kanada) İngilizce (Japonya) İngilizce (Singapur) İngilizce (İngiltere) Fransızca (Kanada) Fransızca (Fransa) Almanca (Almanya) Japonca Korece

Yani tahminlere göre Çin'in dışında, Avustralya, Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde cihaz daha önce satışa çıkacak.