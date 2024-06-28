Vision Pro yeni ülkelere ulaştı! Türkiye için resmi tarih yok

Apple Vision Pro, daha fazla ülkede resmi olarak satışa çıkıyor. Ancak Türkiye için henüz bir tarih verilmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 20:25
Vision Pro yeni ülkelere ulaştı! Türkiye için resmi tarih yok
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Apple, ilk etapta sadece ABD için satışlarını başlattığı Vision Pro'yu daha fazla ülkeye ulaştırıyor. Çin, Hong Kong, Japonya ve Singapur gibi ülkelere haziran ayının ikinci haftasında ön siparişe açılan cihaz 28 Haziran itirabıyla Apple Store merkezli teslimatlarına başladı. Buna ek olarak Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada gibi ülkelerde de resmi olarak ön siparişe açılıyor. 

Aktarıldığı kadarıyla Vision Pro, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada için 12 Temmuz'dan itibaren raflarda olacak. 

APPLE VISION PRO PEK ÇOK ÜLKEDE SATIŞA ÇIKIYOR

Apple'ın çok konuşulan bu cihazının resmi satışları henüz Türkiye'de başlamadı. Öte yandan satışlar için bir tarih de henüz verilmedi o yüzde ülkeye gelip gelmeyeceği bilinmiyor. 


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