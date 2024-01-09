Apple Vision Pro şubat ayında çıkış yapacak

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:56

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:56

Apple'ın yeni Vision Pro'su şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre 2 Şubat'ta ilk olarak ABD'de satışa çıkacak. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı ise bilinmiyor.

Tamamen yeni bir ürün kategorisinde yer alan Vision Pro, haziran ayında tanıtılmıştı. Cihaz, yüksek fiyatı ve bazı beklentileri karşılamayan özellikleriyle eleştirilmişti.

Apple aynı zamanda müşterilerine mağazalarında ürünü deneme imkanı da sunacak. 2 Şubat'ta ABD'deki mağazalarına gidip kayıt yaptıran kişiler cihazı deneyebilecekler.

Öte yandan Apple'ın yaptığı açıklamada cihazın tahmini batarya süresi de artırıldı. Buna göre 2 saatlik kullanım sunan cihaz artık 2 buçu saat gibi bir kullanım sunabiliyor.