Apple Vision Pro'nun satışa çıkacağı tahmini tarih sızdırıldı

Apple'ın yeni Vision Pro'su söylenene göre ocak ayında ilk olarak ABD'de satışa çıkacak. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:34
Apple Vision Pro'nun satışa çıkacağı tahmini tarih sızdırıldı
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Apple'ın bir süre önce tanıttığı Vision Pro'nun ne zaman kullanıcıların eline geçeceği belli değildi. En son yapılan tahminlere göre 2024'te ocak ayında ABD'de satışları başlayacak. Bu bilginin kaynağı ise Apple'ın yeni bir ürün satışa çıkmadan önce çalışanlarını ürün hakkında eğitmesine dayanıyor. 

Söylenene göre Apple, Vision Pro için çalışanlarını bilgilendirmeye ve nasıl satacaklarını anlattığı bir sürecin içine girmiş durumda. Eğitimin başlangıç tarihi ise ocak ayının ortaları olarak görülüyor. 

Apple'ın çalışanlarına Vision Pro eğitimi vermesi ve bunu sıkılaştırması ürünün ocak ayında çıkacağına işaret ediyor.


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