Apple Vision Pro'nun kaç adet satıldığı ortaya çıktı
Kullanıcıların Apple Vision Pro'ya olan ilgisi belli oldu. Tanıtıldığı dönemde oldukça konuşulan ve gündem olan cihazın satış rakamları hayal kırıklığı oldu.
Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, tanıtıldığı dönemde ses getirmiş ve teknoloji alanını dönüştüreceği iddia edilmişti. Bir grup cihazın pek de iyi özellikler sunmadığını bu sebeple çok pahalı bir oyuncak olabileceğini söylemişti. Bloomberg'ten Mark Gurman'a göre cihazın satışları Apple'ın beklentisinin altında kaldı.
Daha önce de Apple Vision Pro'nun üretiminin azaltması gündeme gelmişti.
Karma gerçeklik başlığı şubat ayında piyasaya sürülmüştü. İlk etapta ABD'de sonrasında yavaş yavaş diğer ülkelerde satışa sunulmuştu. 3 bin 500 dolarlık cihaz söylenene göre son dönemeçte 500 binden daha az sattı.
Apple, cihazın milyonlarca satmasını ve devrim yaratmasını bekliyordu.
Söylenene göre Vision Pro alanlar kısa sürede cihazdan sıkıldı ve ilk satın aldıkları zamanlardaki kadar fazla kullanmıyorlar. Aynı durum Meta'nın cihazları için de geçerli ancak Vision Pro'daki düşüşün çok daha dramatik olduğu tahmin ediliyor.
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