Apple Watch iç kanama geçiren kişinin hayatını kurtardı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:08

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:10

Apple'ın gelişmiş sensörlerle donatılmış akıllı saat serisi Watch Series, bu sefer farklı bir 'hayat kurtarma' haberiyle gündeme geldi. Akıllı saat, kullanıcısı uyurkan bazı aktiviler fark etti ve onu uyandırmak için sinyaller gönderdi ancak uyanmadı. Acil servisi araması yapan akıllı saat o sırada iç kanama geçiren kullanıcının hayatını kurtarmış oldu.

DAHA ÖNCE KANSER TEŞHİSİ KOYULMASINI SAĞLAMIŞTI

Reddit ve Twitter gibi popüler sosyal medya ağlarında benzer pek çok olay ortaya atılıyor. Bu seferki olayda Reddit kullanıcısı 'digitalmofo'nun aktardığı olay, iPhone'u Rahatsız Etmeyin modunda olan bir Apple Watch kullanıcısının hikayesine odaklanıyor. Bu sebeple uyarı bildirimlerini duymayan ya da görmeyen kişi acil servis ekibinin eve gelmesiyle yaşadığı iç kanamayı öğrendi ve hemen müdahale edildi.

Öte yandan hiçbir akıllı saat şu anda 'hastalık' tespit edecek bir sisteme sahip değil ancak kalbi ve solunumu etkileyen problemlerin tespit edilmesine büyük katkı sağlıyor. Akıllı saat teşhis koymuyor ancak 'normal dışı' durumları tespit edebiliyor ve kullanıcıya bildirebiliyor.

Akıllı saat daha önce kullanıcısının aktivitelerini izleyerek bir sorun olduğunu bildirmişti. 12 yaşındaki kullanıcı doktora göründüğünde kanser olduğunu öğrenmiş ve tedavisine başlamıştı.