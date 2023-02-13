Yeni nesil Apple Watch'lara yönelik 'boyut' iddiaları

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:40

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:40

Apple'ın sonraki nesil akıllı saatleri konuşulmaya başlandı. Apple Watch 9 ve Apple Watch X hakkında ortaya yeni iddialar atıldı. Her iki cihazın da ekran tarafında önemli boyut değişikliklerinin olacağı söyleniyor. Tasarım tarafında değişiklik beklenmezken, yazılım tarafında sağlanacak desteklerin öne çıkacağı konuşuluyor.

APPLE'IN 2024 YILINDA TANITMAYI PLANLADIĞI AKILLI SAATLERİ HAKKINDA ORTAYA ÇIKAN BİLGİLER

Analistler ve cihaz hakkında bazı bilgilere ulaşan teknoloji haber platformları saat hakkında iddiaları aktarmaya başladı. MacRumors tarafından aktarıldığı kadarıyla Omdia analisti David Hsieh, Apple Watch X'in farklı boyutlarda sunulan versiyonlarında önemli bir büyüme olacağından bahsediyor. Söylediğine göre 1.89 inç ve 2.04 inç boyutları burada konuşuluyor.

Apple Watch Series 8 tanıtılmış, özellikleri ve diğer teknik detaylarıyla heyecanlandırmamıştı. Watch Ultra modelini piyasaya 8 serisi ile sunan Apple, burada daha fazla dikkat çekmişti. İşte yeni nesil Watch Ultra 2 hakkında da bazı iddialar bulunuyor. 2024 yılında 2.13 inç ekranla tanıtılmasının beklendiğini aktaran Hsieh, çözünürlük tarafında bizleri 540x440 ya da 556x452 gibi rakamların karşılayacağını söylüyor.

Apple Watch SE 3'ün de Apple Watch 8 boyutlarında 2024 yılında tanıtılması bekleniyor.