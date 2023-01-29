Yeni nesil Apple Watch için iPhone'daki politika takip edilebilir

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 10:52

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 10:52

Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone modellerini ‘9’ yerine ‘X’ olarak adlandırmıştı. Bunun nedenleri arasında ise iPhone’un 10. yıl dönümü olması, 9 rakamının Japonya’da uğursuz sayılması ve iPhone konusunda büyük bir değişikliği temsil etmesi vardı. Tabii ‘X’ isminin kulağa çok daha iyi ve ilgi çekici gelmesi de bir nedendi.

Şimdi ise teknoloji devinin akıllı saati Apple Watch’ta da böyle bir hamle yapabileceği ortaya çıktı. Şirket, 2022'nin eylül ayında Apple Watch Series 8’i bizlerle buluşturmuştu. Gelen bilgiler de yeni nesil Apple Watch’larda Series 9 ismini göremeyebileceğimizi ortaya koydu.

YENİ NESİL SAATLER APPLE WATCH X OLARAK ANILABİLİR

Webtekno'nun aktardığı gibi, Forbes’un iPhonesoft isimli bir Fransız siteye dayandırdığı haberde Apple, Apple Watch’ta da benzer bir hamle yaparak 9 ismini kullanmayacak. iPhonesoft’un da şirkette çalışan birine dayandırdığı rapor, yeni nesil akıllı saatin isminin ‘Apple Watch X’ olacağını iddia ediyor.

Bu hamle, gerçekleşirse Apple’ın ‘9’ ismini es geçtiği ikinci cihaz olacak.

Peki bunun nedeni ne olabilir?

Yeni nesil Apple Watch’ın, şirketin 10. saati olacağını belirtelim. Apple, Series 1’den önce bir akıllı saat daha çıkarmıştı. Yani isimlerde 8 rakamı geçse de şu ana kadar 9 adet Apple Watch görmüştük. İşte bu da Apple Watch X ismi kullanılma ihtimalini güçlendiriyor.

iPhone X’te gördüğümüz gibi saatlerin özellikleri arasında büyük değişikler olup olmayacağını ise şu anda pek belli değil. Elimizdeki bilgiler, yeni nesil Apple Watch’ın selefine göre çok da büyük farklarla gelmeyeceğini gösteriyor. MicroLED kullanımı belki bu değişikliklerden birini temsil edebilirdi. Ancak bu teknolojinin de 2024 veya 2025'e kadar gelmemesi bekleniyor.