Katlanabilir ekranlı iPhone, hangi özellikleriyle diğerlerinden ayrılacak?

Yayınlanma: 08.05.2025 - 18:56

Güncelleme: 08.05.2025 - 18:56

Katlanabilir yapıdaki telefonların sayısı artıyorken, Apple'ın artık yakın zamanda tanıtmayı planladığı bir model çıkartacağı söyleniyor. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığı iddia edilen katlanabilir ekranlı iPhone için Apple, rakiplerinden ayrılacak bazı özellikleri cihaza eklemeyi planlıyor.

KATLANABİLİR iPHONE NASIL OLACAK?

Apple'ın uzun zamandır sürdürdüğü geleneği bırakıp, her yıl telefonlarını iki ayrı etkinlik ile tanıtacağı söylenmeye başlandı. Bu bağlamda katlanabilir iPhone da 2026 yılında karşımıza çıkacak.

Öncelikle diğer iPhone modellerinden farklı bir tasarıma sahip olacak katlanibilir iPhone'un ekranı da Samsung tarafından sağlanacak deniyor. Bunun yanı sıra katlanabilir ekranlı telefonlarda yaşanan en büyük sorunlardan biri olan katlanma izi iPhone'un bu versiyonunda olmayacak ya da çok minimalize olacak.

Apple hakkındaki isabetli bilgiler vermesiyle tanıdığımız Mark Gurman, diğer katlanabilir ekranlı telefonlardan iPhone'un ayrılan bazı özelliklerini açıkladı. Buna göre Telefon açıldığında ortasında görünmeyen bir iz olacak, ekranın pürüzsüz bir şekilde görünmesini sağlayacak bu tasarıma ek olarak daha kaliteli bir menteşe sistemine yer verilecek.

Bu sayede telefonun katlanma sistemi daha uzun süre kusursuz çalışacak. Bu yapının metalik cam olarak da bilinen amorf alaşımdan olabileceğini aktardı. Bu metalik cam titanyumdan yaklaşık 2,5 kat daha sert ve dayanıklılığı büyük ölçüde artıracak.