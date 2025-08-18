Apple Watch Series 11'e beklenen özellik getirilebilir

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 19:36:00
Apple Watch Series 11, bir süredir akıllı saatlere gelmesi beklenen yüksek tansiyon uyarısıyla tanıtılabilir.

Apple'ın eylül ayında yapacağı etkinlikte tanıtılması beklenen Watch Series 11 için yeni bir iddia ortaya atıldı. Akıllı saatte yüksek tansiyon uyarısı yer alabilir. Bu sayede sağlık odaklı olarak geliştirilen özelliklere bir yenisi eklenebilir. 

YENİ APPLE WATCH'A YÜKSEK TANSİYON UYARISI GELEBİLİR

Akıllı saatlerini uzun yıllardır sağlık ve spor odaklı olarak tanıtan Apple, bu noktada ilk Apple Watch'a kıyasla oldukça fazla özellik ekledi. Sağlık tarafındaki sensörlerini de yıllar geçtikçe geliştirip çeşitlendiren şirket DigiTimes'a göre yüksek tansiyon için özel bir sensör ekleyecek. Böylelikle yüksek tansiyon uyarısı verebilecek. 

Daha önce konu hakkında gazeteci Mark Gurman, yeni özellik hakkında çalışmaların istendiği gibi ilerlemediğini, geliştirme aşamasında bazı pürüzlerin yer aldığını aktarmıştı. 

DigiTimes'ın bahsettiğine göre Apple Watch Series 11'de yer alacak bu yüksek tansiyon uyarısı, Huawei Watch D2 gibi sürekli tansiyon ölçümü yapmayacak aksine birden fazla veriyi analiz ederek kan basıncında gerçekleşen yükselmeleri izleyecek. Eğer herhangi bir hipertansiyon tespit ederse de doktora görünülmesi için uyarı verecek.

Aynı iddiaların yer aldığı haberde aynı zamanda Apple Watch Series 12'ye yönelik de bazı tahminler var. Buna göre Series 12'de farklı sensörlerin sayısı artırılacak ve tasarımda da önemli ölçüde bir değişim gerçekleşecek.

