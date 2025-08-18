Xbox Game Pass'ten ağustosta ayrılacak oyunlar

Xbox'ın oyun hizmeti Game Pass'ten ağustos ayı bitmeden ayrılacak oyunlar açıklandı. Bu oyunlar Game Pass'ten çıkıyor olsalar da oyun mağazasında yer alacak ancak oynamak için oyunu satın almanız gerekecek.

Açıklanan oyunlar 31 Ağustos 2025 tarihinden itibaren ücret ödenerek oynanabilecek.

Borderlands 3 Ultimate Edition

Sea of Stars

This War of Mine: Final Cut

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay

Ben 10: Power Trip

Game Pass'ten 15 Ağustos'ta ayrılan oyunlar şu şekilde olmuştu: