Xbox Game Pass'ten ağustosta ayrılacak oyunlar

Xbox'ın oyun hizmeti Game Pass'ten ağustos ayı bitmeden ayrılacak oyunlar açıklandı. Bu oyunlar Game Pass'ten çıkıyor olsalar da oyun mağazasında yer alacak ancak oynamak için oyunu satın almanız gerekecek.
Açıklanan oyunlar 31 Ağustos 2025 tarihinden itibaren ücret ödenerek oynanabilecek.
- Borderlands 3 Ultimate Edition
- Sea of Stars
- This War of Mine: Final Cut
- PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay
- Ben 10: Power Trip
Game Pass'ten 15 Ağustos'ta ayrılan oyunlar şu şekilde olmuştu:
- Anthem
- Farming Simulator 22
- Persona 3 Reload