Apple Watch Ultra'nın hiç görmediğiniz bir versiyonu sızdı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:33

Güncelleme: 12.01.2024 - 15:33

Apple'ın performans tarafında güçlü akıllı saat modeli Watch Ultra için yeni bazı görüntüler ortaya çıktı. Daha önce hiç görmediğimiz bu model, söylenene göre tanıtılmadan önce iptal edilmiş ya da vazgeçilmiş. Bunun nedeni ise bilinmiyor.

APPLE'IN SİYAH RENKLİ WATCH ULTRA MODELİ TEKRAR GÜNDEMDE

Geçen yıl Apple'ın Watch Ultra modeline ait olduğu söylenen bir görüntü dolaşıma girmişti. Bunun ardından şimdi de X hesabı üzerinden bir kullanıcı hiç piyasaya sürülmemiş olan bu model için tasarlanmış siyah bir Alpine Loop kayış prototipine ulaştığını söylüyor.

Apple Watch rengine uyumlu olarak geliştirilen bu kayışların gövde rengiyle uyumlu olması için kancası ve kumaş ayrıntıları oluyor. Burada da siyah titanyum kanca ve kulplar yer alıyor ki bu da hiç tanıtılmamış olan siyah renkli Apple Watch Ultra'yı akıllara getiriyor.