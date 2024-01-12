Beklenen oldu; Apple artık dünyanın en değerli şirketi değil

Apple'ın değer kaybı bir süredir devam ediyordu. Bu noktada teknoloji devi, Microsoft karşısında geriye düşerek en değerli ikinci şirket oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:03
Beklenen oldu; Apple artık dünyanın en değerli şirketi değil
Abone Ol google-news
Player Alanı

Apple bir süredir değer kaybediyordu. Şirketin hisseleri 3 trilyon dolardan düşüşe geçmiş ve değer kaybetmeye başlamıştı. Apple'ın bu değer kaybına ek olarak ardından gelen Microsoft, değer kazanmaya başlamasıyla Apple'ı geçeceği söyleniyordu. Tahminler isabetli oldu ve dünyanın en değerli şirketi artık Microsoft. 

MICROSOFT, APPLE'I TAHTINDAN ETTİ

Apple'da süren değer kaybı devam etti ancak Microsoft değer kazandı. Microsoft, 2.888 trilyon dolar değere ulaşırken, Apple, 2.887 trilyon dolar değere sahip. 

Daha önce ne olmuştu?

Apple 2024 yılına çok da iyi bir giriş yapmamıştı. Reuters'ın aktardığına göre Apple'ın piyasa değeri ayın ilk haftasında 170 milyar dolar erimişti. Apple'ın bu değer kaybı arkasında uzun bir süredir bekleyen Microsoft'un ona daha da yaklaşmasını sağladı. 

Hatırlatmak gerekirse Apple'ın 2023 yılında hisse senedi değerleri yüzde 48'e yakın oranda artmış ve 3 trilyon dolarlık bir şirket olmuştu. Ancak daha sonra akıllı telefon taleplerinin küresel anlamda dramatik olarak düşmesi Apple'ı düşüşe sürükledi. 

Apple hisseleri yaşanan gelişmelerin ardından 2024'ün ilk haftasında yüzde 4 değer kaybı gördü. 

Teknoloji devinin güncel değeri ise 2 bin 866 trilyon dolar seviyesine kadar düşmüştü. 

Apple 10 Ocak'ta yüzde 0,4 değer kaybederken, Microsoft yüzde 1,6 artışla karşımıza çıktı.


dünyanın en değerli şirketi dünyanın en değerli şirketi Apple dünyanın en değerli şirketi artık Microsoft

İlgili Haberler

Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın yerine Microsoft geçebilir

Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın yerine Microsoft geçebilir
Apple Vision Pro şubat ayında çıkış yapacak

Apple Vision Pro şubat ayında çıkış yapacak
Apple, iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı için tazminat ödemeye başladı

Apple, iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı için tazminat ödemeye başladı

En Çok Okunan Haberler