Beklenen oldu; Apple artık dünyanın en değerli şirketi değil

Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:03

Güncelleme: 12.01.2024 - 15:03

Apple bir süredir değer kaybediyordu. Şirketin hisseleri 3 trilyon dolardan düşüşe geçmiş ve değer kaybetmeye başlamıştı. Apple'ın bu değer kaybına ek olarak ardından gelen Microsoft, değer kazanmaya başlamasıyla Apple'ı geçeceği söyleniyordu. Tahminler isabetli oldu ve dünyanın en değerli şirketi artık Microsoft.

MICROSOFT, APPLE'I TAHTINDAN ETTİ

Apple'da süren değer kaybı devam etti ancak Microsoft değer kazandı. Microsoft, 2.888 trilyon dolar değere ulaşırken, Apple, 2.887 trilyon dolar değere sahip.

Daha önce ne olmuştu?

Apple 2024 yılına çok da iyi bir giriş yapmamıştı. Reuters'ın aktardığına göre Apple'ın piyasa değeri ayın ilk haftasında 170 milyar dolar erimişti. Apple'ın bu değer kaybı arkasında uzun bir süredir bekleyen Microsoft'un ona daha da yaklaşmasını sağladı.

Hatırlatmak gerekirse Apple'ın 2023 yılında hisse senedi değerleri yüzde 48'e yakın oranda artmış ve 3 trilyon dolarlık bir şirket olmuştu. Ancak daha sonra akıllı telefon taleplerinin küresel anlamda dramatik olarak düşmesi Apple'ı düşüşe sürükledi.

Apple hisseleri yaşanan gelişmelerin ardından 2024'ün ilk haftasında yüzde 4 değer kaybı gördü.

Teknoloji devinin güncel değeri ise 2 bin 866 trilyon dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Apple 10 Ocak'ta yüzde 0,4 değer kaybederken, Microsoft yüzde 1,6 artışla karşımıza çıktı.