Apple'ın 30 yıllık çalışanıyla yolları ayrılıyor

Apple'ın en kıdemli ürün tasarımcılarından biri olan Bart Andre, şirkette 30 yıl geçirdikten sonra emekli olduğunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:48
Apple'ın 30 yıllık çalışanıyla yolları ayrılıyor
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Apple'ın en uzun süre görev yapan tasarımcısı olan ve 1992 yılında Jonny Ive ile birlikte şirkete katılan kıdemli tasarımcı Bart Andre de bu kervana son katılan kişi oldu.

Chip'in Bloomberg'ten aktardığına göre, Andre'nin şirkette 30 yılı aşkın bir süre geçirdikten sonra emekli olduğunu bildirdi. Andre'nin ayrılması Ive'ın eski tasarım ekibinde büyük bir değişim yaşanacağı anlamına geliyor. Zira Apple'da Ive'ın tasarım ekibinde çalışan neredeyse hiç kimse kalmadı.

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APPLE PATENTLERİNİN EN BÜYÜK ORTAKLARINDAN BİRİ

Andre'nin iş arkadaşlarına emekli olacağını söylediği belirtiliyor. Andre "Ive'ın en iyi yardımcılarından biri" olarak tanımlanıyor ve aynı zamanda Apple patentlerinin en büyük ortaklarından biri. Andre'nin ayrılması, şirketin artık tasarım tercihlerinde fazla yenilikçi olmadığı gerekçesiyle eleştirildiği bir dönemde, Apple'ın tasarım ekibinde şüphesiz büyük bir sarsıntı yaratacak.

Apple'ın tasarım ekibi artık COO Jeff Williams tarafından yönetiliyor ve tasarım ekibinin tasarım bölümünü bir operasyon sorumlusunun yönetmesinden pek memnun olmadığı ve son maliyet düşürme önlemlerinin de personelin pek hoşuna gitmediği iddia ediliyor. Zira Ive döneminde tasarım ekibi, şirket için anlık bir getiri sağlamayacak keşif projeleri üzerinde çalışabiliyordu. Bu tür keşif projeleri artık azaltılmış durumda.

Andre'nin bundan sonra atacağı adımların ne olacağı konusunda ortada henüz bir bilgi bulunmuyor.


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