Apple, WWDC 2024 etkinliğinde neler tanıtacak?

Yayınlanma: 04.06.2024 - 14:26

Güncelleme: 04.06.2024 - 14:26

Apple 10 Haziran'da WWDC24 etkinliğini düzenliyor. Yapay zeka özellikleriyle özellikle Siri'yi daha akıllı hale getirmesi beklenen iOS 18'in dışında Apple etkinlikte başka neler bizlere gösterecek?

Etkinlik Türkiye'de 20.00'de başlayacak.

Apple'ın bazen sürpriz yaptığı WWDC etkinliklerinde bu yıl öyle bir hamle yapması beklenmiyor. Yani bu yılki WWDC'de yeni bir cihazın tanıtılması beklenmiyor.

APPLE WWDC 2024'TE YENİ BİR CİHAZ TANITMAYACAK PEKİ NELER GELECEK?

Daha önceki WWDC'lerde MacBook Air ve Pro modellerinin yanı sıra Mac Studio tanıtılmıştı. Ancak bu etkinlikte, yalnızca yazılımsal tanıtımların yapılması bekleniyor. Yani yeni nesil iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, visionOS 2, watchOS 11 ve tvOS 18 tanıtımları bu yeni etkinlik kapsamında yapılacak.

iPad'lerini yeni tanıtan Apple, yeni iPhone ve AirPods gibi cihazlarını da eylülde düzenleyeceği etkinlikte tanıtmayı planlıyor. Vision Pro'nun da en azından yeni bir versiyonu bu yıl gelmiyor. Apple TV'nin de yakın zamanda tanıtılması beklenmiyor.