Apple bu yılın en iyi oyun ve uygulama için adayları duyurdu

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:20

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:20

Apple her yıl en iyi uygulamalar ve oyunlar için bir liste yayınlıyor. Burada farklı parametrelere göre listelenen uygulamalar ve oyunlar arasında en iyiler seçiliyor. Yıla damga vuran ve çok konuşulan uygulamalar da bu listede yer alıyor.

Apple Tasarım Ödüllüri kapsamında oluşturduğu bu listeyi uygulama ve oyun tasarımında yenilikçiliği, yaratıcılığı ve teknik başarıyı takdir etmek için hazırlıyor.

APP STORE'DA EN İYİ OYUNLAR VE UYGULAMALAR

Her yıl da 10 Haziran'da düzenlenen WWDC yani Dünya Geliştiriciler Konferansı sırasında oluyor.

Apple ürünleri için listelenen bu oyun ve uygulamalar kategorize ediliyor.

Keyif ve Eğlence kategorisindeki uygulamalar; Dudel Draw, Bears Gratitude, Rooms oldu. Oyunlar ise WHAT THE CAR?, NYT Games, Hello Kitty Island Adventure oldu.

Kapsayıcılık tarafındaki uygulamalar; oko, Complete Anatomy 2024, Tiimo olurken, oyunlar; Unpacking, Quadline, Crayola Adventures oldu.

Yenilik tarafındaki uygulamalar, Copilot Money, SmartGym, Procreate Dreams ve oyunlar, Call of Duty: Warzone Mobile, Lost in Play, Wavelength oldu.

Etkileşim'deki uygulamalar, Procreate Dreams, Arc Search, Crouton ve oyunlar, Little Nightmares, Rytmos, finity oldu.





Sırasıyla sosyal etki uygulamaları: How We Feel, Ahead: Emotions Coach, Gentler Streak Fitness Tracker ve oyunlar ise The Wreck, Cityscapes: Sim Builder, The Bear oldu.

Görsel ve Grafik tarafında uygulamalar: Sunlitt, Meditate, Rooms. Oyunlar DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT, Lies of P, Honkai: Star Rail.

Son olarak da Uzamsal Bilişim uygulamaları; Sky Guide, NBA, djay ve oyunlar da Synth Riders, Blackbox, Loóna: Cozy Puzzle Games oldu.

Her kategoride kazananlar WWDC 24'te belli olacak.