Apple, milyonlarca kullanıcısı olan iPhone modelinin üstünü çizdi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 14:15

Güncelleme: 04.06.2024 - 14:15

Apple'ın 2015 yılında yayınlanan verilere göre iPhone 5S kullanıcısı 125 milyonu aşmıştı. Günümüzde güncelleme almayan iPhone 5S'ler eski ürün listesine alındı. Bildiğiniz gibi Apple, eski ve modası geçmiş olmak üzere ürünlerini kategorize ediyor ve kataloglarından da çıkartıyor. Apple mevcut listesini güncelledi.

iPHONE 5S ARTIK TAMAMEN DESTEK DIŞI KALDI

Buna göre iPhone 5S artık eski ürün listesinde yer alıyor. 6. Nesil iPod Touch, 21,5 inç iMac'in 2015 sürümü modası geçmiş listene eklendi.

iPhone 5S için bu ne anlama geliyor? Artık yedek parça, pil, şarj cihazı ve ekran gibi donanımlarda destek sağlanmayacak. Öte yandan çok kritik bir güvenlik açığı olmadıkça güncelleme de yayınlanmayacak.

Hatırlatmak gerekirse iPhone 5S bir süredir modası geçmiş kategorisinde yer alıyordu. Apple, tanıtımı üzerinden geçen 7 ya da daha fazla yıl olan cihazları eski kategorisine alıyor.







