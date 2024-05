Apple, iPhone'ların dayanıklılığını işte böyle ölçüyor

Apple'ın iPhone'ları 'en dayanıklı ve şartlara uyumlu' akıllı telefon yapma hedefi yok ancak cihaz pek çok dayanıklılık testinden geçtiği de bir gerçek. Özellikle iPhone 7 ile gelen su sıçramalaranı karşı dayanıklılık ile iPhone'larda bazı şartlarda daha iyi kullanım sağlayan modeller karşımıza çıktı.

YouTube'da teknoloji içerikleriyle tanıdığımız Marques Brownlee ise Apple'ın iPhone'larını dayanıklılık tarafında nasıl test ettiğini gösteren videolar paylaştı.

X hesabı üzerinden kısa videolar şeklinde testleri paylaşan Brownlee, çok daha zorlu testlere sokulan başka YouTuber'ların iPhone testlerine göre sürecin daha insaflı olduğunu gözler önüne serdi. Burada bir dizi farklı testle karşı karşıya kalan iPhone'lar basınçlı su ile defalarca darbeye maruz bırakılıyor. Burada suya dayanıklılık seviyesi ölçülen iPhone'lar farklı seviyelerdeki basınçlardaki sulara karşı nasıl tepki verdiği gözlemleniyor.

I recently got to visit some Apple labs where they durability test new iPhones before they come out, and learned a few things (??THREAD) #1: Have you actually seen how they water test phones for IP ratings? (video) pic.twitter.com/Qh3hfmlmdn

iPhone'lar bunun dışında farklı yüksekliklerden düştüklerinde ne kadar hasar aldıklarının test edildiği bir robot ile test ediliyor. Burada yer alan özel kameralar mühendislerin darbe anını ağır çekimde izlemesine ve bu da tasarımla ilgili yapısal sorunların ortaya çıkmasını sağlıyor.

#3: Apparently Apple has also bought and programmed and industrial robot to be their own drop test machine - to simulate hundreds of different drop angles onto different materials



Then they hit it with some ultra bright lights and a high speed camera to watch them back in… pic.twitter.com/EsNJbVQrbO