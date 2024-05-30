Apple, iPhone'ların dayanıklılığını işte böyle ölçüyor

Apple imzalı iPhone'lar dayanıklılık konusunda çok eleştiriliyor. Peki Apple, bu cihazları nasıl testlere tabii tutuyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:49
Apple, iPhone'ların dayanıklılığını işte böyle ölçüyor
Abone Ol google-news

Apple'ın iPhone'ları 'en dayanıklı ve şartlara uyumlu' akıllı telefon yapma hedefi yok ancak cihaz pek çok dayanıklılık testinden geçtiği de bir gerçek. Özellikle iPhone 7 ile gelen su sıçramalaranı karşı dayanıklılık ile iPhone'larda bazı şartlarda daha iyi kullanım sağlayan modeller karşımıza çıktı. 

APPLE iPHONE'LARI NASIL TEST EDİYOR?

YouTube'da teknoloji içerikleriyle tanıdığımız Marques Brownlee ise Apple'ın iPhone'larını dayanıklılık tarafında nasıl test ettiğini gösteren videolar paylaştı. 

X hesabı üzerinden kısa videolar şeklinde testleri paylaşan Brownlee, çok daha zorlu testlere sokulan başka YouTuber'ların iPhone testlerine göre sürecin daha insaflı olduğunu gözler önüne serdi. Burada bir dizi farklı testle karşı karşıya kalan iPhone'lar basınçlı su ile defalarca darbeye maruz bırakılıyor. Burada suya dayanıklılık seviyesi ölçülen iPhone'lar farklı seviyelerdeki basınçlardaki sulara karşı nasıl tepki verdiği gözlemleniyor.

iPhone'lar bunun dışında farklı yüksekliklerden düştüklerinde ne kadar hasar aldıklarının test edildiği bir robot ile test ediliyor. Burada yer alan özel kameralar mühendislerin darbe anını ağır çekimde izlemesine ve bu da tasarımla ilgili yapısal sorunların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Bir diğer test ise motosiklet ya da metro yolculuğu yapan iPhone kullanıcılarına odaklanıyor. Özel bir yazılımla kontrollü sallama yapılan iPhone'ların hangi donanımlarında arızalar oluştuğunun tespit edilmesi sağlanıyor.

iPhone'lar piyasaya sürülmeden önçe 10 binden fazla ön testten geçiyor.


iPhone dayanıklılık haberleri

İlgili Haberler

iPhone 16'ların ekranları onay aldı

iPhone 16'ların ekranları onay aldı
iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yeni emojiler

iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yeni emojiler
iPhone SE 4 için fiyat tahmini yapıldı

iPhone SE 4 için fiyat tahmini yapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı
Mersin’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Getafe'den kiralanmıştı: İngiliz ekipten Enes Ünal kararı!

Getafe'den kiralanmıştı: İngiliz ekipten Enes Ünal kararı!
Arsameia Ören Yeri’nde 54 yıl sonra kazı çalışmaları yeniden başladı

Arsameia Ören Yeri’nde 54 yıl sonra kazı çalışmaları yeniden başladı
Ali Koç resmen açıkladı! 'Yeni hocamızın kim olduğunu cuma günü öğreneceksiniz'

Ali Koç resmen açıkladı! 'Yeni hocamızın kim olduğunu cuma günü öğreneceksiniz'
İngiliz çocuğun yamaç paraşütü hayali Fethiye’de gerçeğe dönüştü

İngiliz çocuğun yamaç paraşütü hayali Fethiye’de gerçeğe dönüştü
Cumhuriyet'e konuştu... Dünya şampiyonu milli sporcuya vize engeli!

Cumhuriyet'e konuştu... Dünya şampiyonu milli sporcuya vize engeli!
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat hasadı sürüyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat hasadı sürüyor