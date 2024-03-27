Apple, WWDC 2024 etkinliğini duyurdu; iOS 18 ne zaman tanıtılacak?

Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:55

Güncelleme: 27.03.2024 - 09:55

Apple'ın bu yıl 10 haziranda başlayıp 14 hazirana kadar devam edecek Dünya Geliştiriciler Konferansında, ana odak yapay zeka olacak. iOS 18'in yeni yapay zeka özelliklerini duyuracak olan şirket, dikkat çeken başka gelişmeleri de açıklayacak.

APPLE'IN WWDC 2024 ETKİNLİĞİ HAZİRAN AYINDA OLACAK

Apple bu etkinlikte yalnızca iOS 18'i değil aynı zamanda iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi tanıtmak için açılış etkinliği yapacak.

iOS 18'in geleceği iPhone modelleri:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (İkinci ve Üçüncü Nesil)