Apple, WWDC 2024 etkinliğini duyurdu; iOS 18 ne zaman tanıtılacak?
Apple WWDC 2024'ün ne zaman yapılacağını duyurdu. Buna göre Dünya Geliştiriciler Konferansı 10-14 Haziran arasında olacak.
Apple'ın bu yıl 10 haziranda başlayıp 14 hazirana kadar devam edecek Dünya Geliştiriciler Konferansında, ana odak yapay zeka olacak. iOS 18'in yeni yapay zeka özelliklerini duyuracak olan şirket, dikkat çeken başka gelişmeleri de açıklayacak.
APPLE'IN WWDC 2024 ETKİNLİĞİ HAZİRAN AYINDA OLACAK
Apple bu etkinlikte yalnızca iOS 18'i değil aynı zamanda iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi tanıtmak için açılış etkinliği yapacak.
iOS 18'in geleceği iPhone modelleri:
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (İkinci ve Üçüncü Nesil)
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