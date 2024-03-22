Apple iOS 17.4.1 ve iOS 16.7.7 güncellemelerini sundu

Apple bazı yenilikleri içerin iOS 17.4.1'i sunmasının yanı sıra eski iPhone'lar için iOS 16.7.7 güncellemesini yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:17
Apple iOS 17.4.1 ve iOS 16.7.7 güncellemelerini sundu
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Apple'ın daha önce yayınladığı ve AB için önemli değişiklikler içeren iOS 17.4 güncellemesi mart ayının başında yayınlanmıştı. Ardından kısa bir süre önce iOS 17.4.1'i yayınlayan Apple, sadece yeni güncellemeleri alabilen iPhone'ları için değil eski iPhone'ları için de güvenlik güncellemesi iOS 16.7.7'yi yayınladı. 

APPLE'DAN iPHONE'LAR İÇİN YENİ GÜNCELLEME

Apple'ın desteklenen tüm iPhone'lara yüklenmesini önerdiği yeni iOS 17.4.1 güncellemisi önemli hata düzetmlere ve güvenlik güncellemelerini içeriyor olmasıyla dikkat çekiyor. Şirket burada hangi hataların düzeltildiği ya da hangi güvenlik açıklarının kapatıldığını aktarmadı.

Apple, eski iPhone'lar için sunduğu iOS 16.7.7 ise güvenlik açıklarına odaklanıyor. 

Bunun yanında iPadOS için yayınlanan güncellemede QR kodun okutulamaması sorunu çözüldü.


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