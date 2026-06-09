Apple WWDC 2026 kapsamında yeni yapay zekasını ve diğer yenilikleri tanıttı

Apple'ın bu yıl 8 Haziran'da başlayan WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde yeni nesil yazılımlar tanıtıldı. iOS 27 başta olmak üzere yeni iPad ve Mac yazılımları da gösterildi. Hangi özelliklere sahip olacağından nasıl görüneceğine kadar ayrıntılanan bu yeni güncellemelerin yanında yeni nesil Siri de tanıtıldı.

Yapay zeka özelliklerini cihazlarına getirmede oldukça geciken Apple, WWDC26 ile yeni Siri AI'ı tanıttı. Apple cihazlara uzun yıllardır ses veren Siri, artık yapay zeka özellikleriyle daha da akıllı hale gelecek.

Apple, Siri'yi daha akıllı hale getirmek için Google ile ortaklaşa çalışıyor. Gemini'den güç alan Siri AI, kişisel bağlam anlayışı, geniş dünya bilgisi ve ekran farkındalığıyla çok daha becerikli ve etkileşimli bir asistan olduğu belirtiliyor. Neredeyse tüm konularda internetteki soruları yanıtlamaktan kişisel mesajlar, e-postalar ve fotoğraflar gibi birçok kaynaktan alakalı bilgileri göstermeye kadar kullanıcıların anlık olarak ihtiyaç duydukları her şeyi bulmalarına yardımcı olduğu özellikle vurgulanan Siri AI ayrıca, kullanıcıların kendilerine ait ürünlerdeki sohbetleri tekrar gözden geçirmelerini sağlayan özel bir uygulamanın yanı sıra genişletilmiş bir Görsel Zeka deneyimi ve entegre yazma araçlarını da içeriyor.

Apple burada diğer cihazlarında olduğu gibi gizlilik ve güvenlik vurgusu yapıyor.

Açıklandığına göre Siri AI, ilk etapta İngilizce dilini destekleyecek. İlerleyen dönemde ise diğer dünya dillerinin de ekleneceği belirtiliyor. Yapay zeka destekli akıllı Siri'yi ilk olarak ABD'deki kullanıcılar deneyimleyecek. Avrupa'daki ve Çin'deki kullanıcılar ise daha sonra kullanabilecek.

Siri AI, iPhone başta olmak üzere iPad, Mac'ler, Apple Watch ve Apple Vision Pro gibi cihazlarda desteklenecek.

Apple, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 işletim sistemlerinde beklenenin aksine küçük değişiklikler yapacak. Arayüz Liquid Glass için tasarımsal değişikliklerin yanında daha fazla şeffaflık ya da buzlu görünüm ayarları getirilecek.

Çocukların kullanıcı cihazlarda daha fazla ebeveyn kontrolü tanıtan Apple, AirPods tarafında ayar sayfasını yeniliyor ve EQ ayarlamayı sunacak.

Apple Watch daha iyi bir görünüm ve Siri'yle ilişkili güncellemelere sahip olacak. Apple Vision Pro'da ise panoromik görüntülerin uzamsal sahnelere dönüştürülüp kişisel ortamlarda kullanılması ve Wi-Fi ağlarına 3 kat daha hızlı bağlanma imkanı sunulucak.

iOS 27'nin iPhone 11 ve sonrası cihazlara geleceği açıklandı.

macOS Golden Gate işletim sistemi ise MacBook Neo, Apple Silicon işlemcili MacBook Air (2020 ve sonrası), Apple Silicon işlemcili MacBook Pro (2020 ve sonrası), Apple Silicon işlemcili iMac (2021 ve sonrası), Apple Silicon işlemcili Mac mini (2020 ve sonrası), Apple Silicon işlemcili Mac Studio (2022 ve sonrası) ve Apple Silicon işlemcili Mac Pro (2023 ve sonrası)” modellerine gelecek.

watchOS 27 Apple Watch SE (3. nesil), Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Ultra 3” modellerini kullanan kişilere ulaşacak.

iPadOS 27 ise, iPad mini (A17 Pro) ve M1 ile daha iyi işlemciye sahip iPad modellerine sunulacak.

WWDC26’da geliştiricilere yönelik duyurular arasında Xcode’un yapay zeka ile uygulama oluşturma altyapısında Claude ve Codex’e ek olarak Gemini'nin de kullanılması mümkün olacak.

Yeni işletim sistemlerinin geliştirici beta sürümleri 8 Haziran'da herkese açık beta sürümleri ise temmuzda ve resmi olarak sürümlerin kullanıcılara ulaşması ise eylülde olacak.