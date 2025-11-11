Apple, yapay zeka yarışında yönünü bulmaya çalışıyor

Apple, son yıllarda yapay zeka alanında eleştirilerin odağında yer alıyor. Apple'ın bu alandaki rakipleri olan Samsung, Amazon, Meta, Google, Huawei ve Xiaomi gibi şirketler farklı yapay zekalarını kullanıma sunarken Apple'ın halen kapsamlı bir yapay zeka sunmaması 'Apple, Nokia'nın kaderini mi paylaşacak?' sorularını da gündeme getirdi.

YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ APPLE, YAPAY ZEKADA GERİ KALDI

Apple'ın yapay zeka macerasına rakiplerine kıyasla bir hayli erken başladı. 2010 yılında Siri'yi satın alan şirket, 2011 yılında ilk Siri modelini telefonlarına entegre ederek sesli asistan ve yapay zeka alanlarında yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.

Apple, o dönem Siri'yi "sadece sorarak işleri halletmenize yardımcı olan akıllı bir asistan" olarak tanıtırken Siri'nin bağlamı anlayıp kullanıcılara geri dönüş yapabilmesi teknoloji dünyasında büyük ses getirmişti.

Apple'ın ardından sesli asistan konusunda atılımlarını hız veren Google "Google Asistan" ile Amazon da "Alexa" bu alanda ilk ürünlerini piyasaya sürerken özellikle 3. tarafların katkılarına da açık olan bu sistemler sadece Apple ürünleri ile sınırlı olan Siri'yi kısa zamanda geçmeyi başardı. Apple bu süreçte pek çok küçük yapay zeka girişimini satın alırken Google'ın DeepMind'ı satın alması Google'a Apple karşısında da büyük üstünlük sağladı.

2018 yılında yapay zeka yarışında rekabet daha da kızışırken Apple, Google'ın Yapay Zeka Başkanı John Giannandrea'yı Apple'da makine öğrenimi ve yapay zeka stratejisine liderlik etmesi için işe alarak dikkati çekici bir yetenek hamlesi yaptı. Ancak Google'daki sınırsız veri imkanı ve yapay zeka öncelikli anlayışın ardından Apple'daki mahremiyet ve sınırlı veri Giannandrea'nın da şirketi bu alanda istenilen noktaya getirmesine mani oldu.

Üretken yapay zekalar ile yeni bir çağ başladı

2020'li yıllara gelindiğinde ise üretken yapay zekaların ortaya çıkması ile birlikte yapay zeka çağı resmen başlamış oldu. Microsoft'un da yatırımcısı olduğu OpenAI'ın ChatGPT ürünü, Google'ın Gemini'yi, X'in Grok'u ve Çinli DeepSeek ile birlikte yapay zeka ürünlerinin kabiliyetleri hızla artmaya başladı.

Bloomberg'de yer alan bir habere göre, özellikle 2023 ve sonrasında Apple yapay zeka alanında pek çok çalışanını rakiplerine kaptırırken gidenler arasında sadece mühendisler değil üst düzey yöneticiler de yer aldı.

APPLE STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ; CHATGPT SİRİ'YE DAHİL EDİLDİ

Apple, bu tarihten sonra kamuoyu önünde yapay zeka planları üzerine daha fazla açıklama yapmaya başladı. Şirket, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'nin 2023 etkinliğinde yapay zekanın ürünlerinin her yerinde olduğunu ve daha fazla gelişmenin yakında geleceğini açıkladı.

2024 yılına gelindiğinde ise Apple yapay zeka söylemlerini artırmaya devam etti. Yapay zeka çalışmalarını "Apple Intelligence" ismiyle yeniden isimlendiren şirket, WWDC 2024'te Apple Intelligence markasına geniş bir yer ayırdı. Reuters'ta yer alan habere göre, 2024 yılının sonlarına gelindiğinde ise Apple Siri'nin içine entegre edilmek üzere OpenAI ile görüşmelere başladı.

Görüşmeler sonunda ChatGPT Apple Intelligence markası altında Apple kullanıcılarına hizmeti devreye aldı. Kullanıcıların izni alınarak hizmete alınan sistemde Siri basit sorulara kendisi cevap verirken daha kompleks sorular için ChatGPT devreye giriyor ve kullanıcıların sorularına cevap veriyor.

Apple'ın yapay zeka macerasındaki son önemli adım ise bu ay gerçekleşti. Reuters'ta yer alan habere göre, Apple'ın Google'ın Gemini AI modellerine erişim için yılda yaklaşık 1 milyar dolar ödemeyi öngören bir anlaşmayı tamamladığını bildirildi.

Kullanıcının onayını alarak ChatGPT ve gelecek dönem için Gemini ile anlaşan Apple'ın rakiplerinden destek alarak yapay zeka yarışında tutunmaya çalışması eleştirilere neden olurken şirketin 2026 yılında açıklayacağı yeni Siri modeliyle hangi aşamaya geleceği şimdiden merakla bekleniyor.