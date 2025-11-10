iPhone 19 Pro serisinde yer alacak özelliklerden biri sızdırıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 22:28:00
Haber Merkezi
Apple, 2026 yılının eylül ayında yeni iPhone 18 serisini tanıtacak ancak şirketin iPhone 19 serisinde kullanmayı planladığı iddia edilen bir özellik şimdiden sızdırıldı.

Apple yeni etkinliğini birkaç ay önce düzenledi ve iPhone 17 serisini tanıttı. iPhone 17 serisinin tanıtılmasının hemen ardından 2026 yılındaki etkinliğinde tanıtacağı iPhone 18 serisi hakkında iddialar ortaya atılmaya başlandı. 

Çin merkezli sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station'dan iPhone 19 serisine yönelik iddialar geldi. 

Söylentilere göre Apple, iPhone 19 Pro serisinde ekran altında ön kameraya geçecek. 

Şirketin iPhone 18 Pro serisinde Face ID’ye güç veren TrueDepth sisteminin sensörlerini ekranın altına ekleyeceği söylenmişti. Bu söylentilerin ardından iPhone 19 Pro serisinde ekran altında ön kameranın yer alacağı gündeme taşındı.

Öte yandan çoğu Android telefonda ekran altı ön kameraya yer veriliyor ancak lensin ekran katmanlarının arkasında kalması sebebiyle görüntü kalitesi düşebiliyor. Apple bu nedenle söz konusu tasarıma geçişini erteledi ancak söylenene göre bir süredir kendi çözümü üzerinde çalışıyor. Apple'ın bu çözümü önümüzdeki yıl Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unda piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

