Yapay zekaya sahip robotik mutfaklar; Saatte 120 öğün pişiriyor

Yapay zeka destekli ürünlerin sayısı her geçen gün artarken Almaya'nın Düsseldorf kentinde yer alan REWE adlı süpermarket yeni bir sistemi deniyor. Tamamen yapay zeka destekli robotlardan oluşan bir mutfak, saatte 120 öğün yemeği hazırlayıp, servis edebiliyor.

Otonom şekilde işleyen bu mutfak, yeni bir konsept olarak hayata geçirildi.

Münih merkezli bir robotik şirketi olan Circus SE'nin CA-1 Series 4 sistemi kullanılmaya başlandı. Dünyada ilk kez otonom yapay zeka destekli yemek pişirme imkanı sunan bu robotlar, süpermarkete entegre ediliyor.

Bu robotik mutfak tamamen camlarla çevrili ve malzemeleri toplamadan, pişirmeye ve en son tabaklamaya ve temizlemeye kadarki süreçlerin hepsini robotlar ile gerçekleştiriyor.

Circus'ın tescilli yapay zeka yazılım platformu tarafından desteklenen kurulum, hem perakende otomasyonu hem de yemek servisi otomasyonu için dikkat çeken tarafları bünyesinde topluyor.

Kişiler, sipariş verdiklerinde şef kalitesinde sunulan yemeklere ulaşabiliyor. Bu kısımda sunulan yemekler 6 eurodan başlıyor ve müşteriler sipariş verdikten hemen sonra hazırlanıyor. Şirketin aktardığına göre robot saatte 120 öğüne kadar yemek hazırlayabiliyor. Bu sayede insan çalışanların yaşadığı yorgunluk, mola ihtiyacı veya personel sıkıntısı olmadan tutarlı bir kalite sunabiliyor.

Özel sistemi sayesinde tencereler yalnızca gerekli noktalardan ısınıyor. Malzeme değişimi ise sensörler sayesinde algılanıyor ve karıştırma hızı ve diğer ayrıntılar otomatik şekilde ayarlanmış oluyor. Bulaşık yıkama durumu de otomatik şekilde çözülmüş. Robot, dışarıdan bir müdahale olmaksızın kendini otomatik olarak temizliyor.

Gıda israfını azaltmak için de algoritmalardan yardım alınıyor.

Circus bunun dışında Ukrayna’nın BRAVE1 savunma teknolojisi programıyla ortak hareket ederek askeri sahada otonom yemek hazırlama testleri de yürütüyor.

Bu sistem her ne kadar hayatı kolaylaştıracak ve sipariş bekleme sorunlarını ortadan kaldıracak olsa da beraberinde yeni sorunları da getirebilir.