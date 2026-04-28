Apple yeni 'App Store' aboneliğini duyurdu

Apple, kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir taahhütlü abonelik sistemi duyurdu. Buna göre kullanıcılar yıllık abonelikleri tek seferde ödemeyecek, aylık ödeme sistemiyle kullanacak. Kullanıcılar eğer uygulamayı bir sebepten iptal etmek isterse, 12 aylık taahhüt sebebiyle yıllık olarak ödemenin tamamını yapmak zorunda kalacak.

Bu sistem, mobil uygulama mağazasında otomatik olarak yenilenen aboneliklerde geçirli olacak.

Geliştiriciler isterse yıllık abonelik paketlerini daha uygun şekilde aylık ücretlerle sunabilecek.

Yeni ödeme sistemi App Store'a mayıs ayında geliyor.