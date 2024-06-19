Apple, yeni bir işletim sistemi inşa etti! Peki ayrıntılar neler?

Yayınlanma: 19.06.2024 - 14:26

Güncelleme: 19.06.2024 - 14:26

Apple, yapay zekaya odaklı yeni dönemin alt yapısını kurmak için bu yapay zeka işlemlerini desteklemek üzere Özel Bulut Bilgi İşlem (PPC) isminde bir yapı da kurdu.

PPC, kullanıcıların yapay zekayla yaptığı etkileşimde ortaya çıkan bilgilerini saklamak için kullanılacak ve kullanıcıdan baka kimse buradaki verilere erişemeyecek. Buna Apple da dahil.

Chip'e göre Apple bu konuda yayınladığı bir blog yazısında, buradaki verileri organize etmek için özel bir işletim sistemi yarattığını da duyurdu:

"Özel Apple teknolojileriyle gizlilik için tasarlanmış güçlendirilmiş bir işletim sistemi ile oluşturulan PCC'nin, bulut yapay zekası için şimdiye kadar kullanılan en gelişmiş güvenlik mimarisi olduğuna inanıyoruz."

Apple bu işletim sisteminin ne ismini ne de ayrıntılarını açıkladı. Böylece PPC'ye yapılabilecek dijital saldırılarda hacker'ların işini kolaylaştıracak hiçbir ipucu bulmak mümkün olmayacak:

"Özel Bulut Bilişim için güvenlik birincil önceliğimizdir. Apple teknolojilerinin gücünü ve güvenliğini veri merkezine getiren, Secure Enclave de dahil olmak üzere iPhone'da kullanılan güvenlik donanımlarına benzer teknolojilerinin aynısını kullanan özel olarak oluşturulmuş bir sunucu donanımı kullanıyoruz. Bu donanımı yeni bir işletim sistemiyle eşleştirdik."

Dolayısıyla burada bahsedilen işletim sisteminin MacOS veya iOS ile bir bağlantısı olmadığını, sıfırdan yazılmış, yeni bir işletim sistemi olduğunu anlıyoruz.

İŞLETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ PERDE NE ZAMAN KALKACAK?

Apple bir gün bu işletim sistemini gün yüzüne çıkarır mı? Büyük ihtimalle hayır. Çünkü bu sistem ne kadar bilinir ve inceleme altına alınırsa, ona saldırmak ve insanların yapay zekayla paylaştığı kişisel verilerine ulaşmak o kadar kolaylaşır. Dolayısıyla Apple'ın bu gizemli işletim sistemini hiçbir zaman göremeyeceğimiz anlaşılıyor.