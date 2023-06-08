iOS 17'nin ilk beta sürümü yayınlandı! İsteyen indirebiliyor

Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:48

Güncelleme: 08.06.2023 - 12:48

Apple 5 Haziran'da iOS 17'yi de tanıttı. iPhone kullanıcılarına sunulacak yeni işlevsel özellikleri gösteren Apple, iOS 17 Developer Beta sürümünü de kullanıma sundu. Normalde geliştirici kimliği olan hesapların indirebildiği ve deneyimleyebildiği bu beta sürümlerini artık Apple ID'si olan herkes kullanabiliyor.

Bu durumun ise yeni tanıtılan Vision Pro cihazından kaynaklandığı düşünülüyor. Peki bu sürüm nasıl kurulacak?

Kurmadan önce belirtememiz gerekiyor ki bu beta sürümleri bazı kayıplar yaşamanıza neden olabilir. Sistemde kararsızlıklar olabilir ve güvenlik riskleri taşıyor olabilir.

Apple'ın internet sitesinden erişiyebilir olan bu sürüm için yapılması gerekenler şu şekilde:

iPhone'unuzda geliştirici modunu açın (Bunun için Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik kısmına girmeniz gerekiyor)

Eklediğimiz bu bağlantıya tıklayarak Apple Developer sayfasını açın.

iCloud hesabınıza giriş yapın.

iOS 17'yi bulup tıklayın ve ardından hüküm ve koşulları kabul edin.

Sağ üstte yer alan 'Download' butonuna tıklayın.

iPhone'unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme sayfasını açın.

'Beta Güncellemeleri'ne basın.

Artık karşınızda iOS 17 Developer Beta yer alacak:

iOS 17 NELER SUNUYOR, NELER YENİ?

Genel anlamda kişiselleştirme ve daha pratik bir kullanım sunmaya odaklanan Apple, iOS 17 ile kilit ekranında yeni kişi görünümü, Mesajlar uygulamasında sticker, check-in yapma, sesli mesajları yazıya dökme, canlı stickerlar, gelişmiş otomatik tamamlama, FaceTime'ta mesaj ekleme, fotoğraflarda evcil hayvan albümleri, Bul öğe paylaşımı yanı sıra Hey Siri yerine yalnızca Siri komutu verebilme, StandBy ile iPhone'u baş ucu saati olarak kullanma sunuluyor.

Apple NameDrop ile iPhone'lar arası kişi bilgilerini paylaşmayı sağlayacakken, Journal ile yeni günlük tutma uygulaması sunuluyor. Google Maps tarafında bir süredir sunulan çevrim dışı haritaları da yeni iOS 17 ile iPhone kullanıcıları karşılıyor.

iOS 17 alacak iPhone modelleri ise şu şekilde: