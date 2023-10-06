Apple yeni iPad modellerini tanıtmaya hazırlanıyor!
ABD'li teknoloji devi Apple yeni iPad modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Apple'ın yeni iPad modellerinin sonbahardan önce satışa girmesi bekleniyor
Apple, önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planladığı yeni tablet modelleri üzerinde çalışıyor. Bu modellerin hepsi iPadOS 17 ile birlikte gelecek ve Sonbahar'dan önce satışa sunulması bekleniyor.
İşte beklenen modeller:
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Yeni bir iPad mini: Tasarım olarak önceki modele benzer olacak ancak daha güçlü iç özelliklere sahip olacak.
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İki farklı iPad Air modeli: Büyük boyutlu bir model veya mevcut iPad Air'e kıyasla daha yüksek özelliklere sahip bir versiyon olabilir. Tasarımın, mevcut iPad Air ile aynı olması bekleniyor.
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Giriş seviyesi iPad: Tasarım olarak önceki modele benzer olacak, ancak daha güçlü bir yonga seti ile gelecek.
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Yeni iPad Pro modelleri: M3 çipine sahip iki farklı boyutta model bekleniyor.
Ayrıca, yeni bir Magic Keyboard da duyurulacak. Bu klavye, iPad'i daha çok bir dizüstü bilgisayar gibi kullanmanıza olanak tanıyacak. Tasarımı plastik yerine alüminyumdan olacak ve daha büyük bir izleme paneli ile bazı yeni sensörler içerecek. Bu yeni Magic Keyboard'ın, yeni iPad Pro modelleriyle tanıtılması muhtemel.
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