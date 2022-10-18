Apple yeni iPad Pro modelleri için resmen tarih verdi

18 Ekim 2022 Salı, 10:02

Bir süre önce Apple'ın iPad Pro modellerinde kullanılacak ekranlardan bazı özelliklerine kadar detaylar sızdırılmıştı. Cihaz serisinin bünyesinde yenilikleri pek de barındırmayacağı ve heyecanlandırmayacağı da söylenmişti.

Öte yandan yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre Apple 18 Ekim'de yani bugün geceye kadar yeni iPad modellerini basın bülteni ile tanıtacak. Bir etkinlik yapması beklenmeyen Apple'ın bu bülteni ne zaman yayımlayacağı bilinmiyor.

APPLE'IN YENİ CİHAZLARI HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Öncelikle iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 ve iPad 10 olmak üzere üç cihaz duyurulacak. Bu cihazlardan Pro 11 ve Pro 12.9 modellerinde M2 işlemcisi yer alacak. Bu işlemci sayesinde önceki nesle göre yüzde 20 daha hızlı bir performans alınacak.

Öte yandan MagSafe sisteminin artık bu cihazlara gelmesi bekleniyor. Ekran tarafında daha önce de ortaya çıkan mini-LED görmeyeceğiz gibi duruyor ancak Apple'ın bu ekranları birkaç yıl içinde getirmesi bekleniyor. Farklı bağlantı sahip olması beklenen yeni cihazın 120Hz ekranın da eklenmesi muhtemel.