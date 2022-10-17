Gelecek iPad Pro ekranında beklentileri karşılamayabilir
Apple'ın yolda olan gelecek iPad Pro modelinde ekran detayları ortaya çıktı. Yeni sızıntılar beklentilerin suya düşeceğine işaret ediyor.
Apple'ın iPad tarafında tercih edilen ve oldukça da sevilen Pro modelleri için yeni bir iddia ortaya atıldı. Yolda olan iPad Pro modelinde önceki modeller gibi LED Liquid Retina ekran yer alacak. Daha önceki sızıntılara göre cihazda mini-LED kullanılacaktı ancak şimdi bu sızıntıların 'doğru olmayabileceği' orataya çıktı.
APPLE YENİ iPAD MODELİNDE HANGİ TERCİHİ YAPACAK?
Twitter üzerinden konu hakkında yapılan paylaşıma göre analist Ross Young, 11 inç iPad Pro için planlarının mini-LED ekran yönünde olmadığını aktardı. Apple'ın son dakika değişikliğe gittiğini söyleyen Young, tercihin yine LED Liquid Retina olacağını vurguladı.
Mini-LED ekranlar şu anda 12.9 inçlik iPad Pro'larda kullanılıyor.
Yolda olan iPad Pro modellerinde M2 çipinin yer alacağı düşünülüyorken bir yandan Bloomberg teknoloji editörü Mark Gurman, Apple'ın bu ay içinde etkinliğini yapması ve yeni cihazlarını tanıtmasını beklediğini söylüyor.
Mark Gurman’a göre yeni gelecek iPad modelleri 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro kablosuz şarj özelliğine de sahip olacak. Kablosuz şarj için cihazın arka logosunda konumlandırılan, mıknatıs temelli MagSafe desteğinin gelmesi bekleniyor.
Bir diğer yandan iPad tarafında OLED ekrana geçilmesinin tarihi ancak 2024 yılını bulacak gibi duruyor.
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