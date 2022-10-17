YouTube hem iPhone hem de iPad için araç takımı geliştirdi
YouTube, Apple'ın popüler cihazları için özel bir araç takımı hazırladı. Kullanışlı bir arayüz platform, istenilen kısımlara daha kolay ulaşmayı sağlıyor.
Apple yeni cihazlarını sunmuşken bunun yanında yeni güncellemelerini de sundu. Özellikle iOS 16 ve iPadOS 16 ile kullanıcılara yenilikler sunan Apple'ın iPhone ve iPad tarafı için diğer şirketlerden de güncellemeler geliyor. Uygulamaların daha iyi ve fonksiyonel çalışması için sunulan güncellemelere ek olarak YouTube yeni bir araç takımı hazırladı.
YOUTUBE iPHONE VE iPAD ÖZELİNDE TASARIM SUNDU
Yeni sunulan bu araç takımlarında kullanıcılar Shorts içeriklerine kolaylıkla ulaşabilecekken, aynı zamanda aboneliklerine de artık ana ekran üzerinden bakabilecekler. YouTube'un arama çubuğuna da kolay bir erişim sağlayan bu yeni araç takımı üzerinden hızlı bir şekilde sesli aramak başlatmak da mümkün.
Hatırlatmak gerekirse Google, iOS özelinde kilit ekranı uygulamaları için değişikliğe gitmişti. iOS 16 ile Google uygulamalarını daha uyumlu hale getirilen adım kısa bir süre önce atılmıştı.
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