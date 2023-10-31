Apple yeni M3 işlemcili Mac'lerini tanıttı!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:49

Güncelleme: 31.10.2023 - 12:51

Apple kısa bir süre önce Scary Fast adını verdiği bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu. Normalde 30 Ekim tarihli olan etkinlik Türkiye'de gece yarısı 3'e denk geldiği için 31 Ekim'de yeni nesil cihazlarını tanıtmış oldu. M3 işlemcilerinin yer alacağı zaten bilinen yeni cihazlarda artık çok daha güçlü ve hızlı.

APPLE'IN YENİ MACBOOK'LARININ VE iMAC'LERİNİN ÖZELLİKLERİ

Önceki nesle göre yüzde 35 daha yüksek işlem gücüne sahip olan yeni M3 serisi işlemciler, aynı zamanda yüzde 20 daha yüksek grafik gücü sunuyor.

Cihazlarda M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerinin yanı sıra hem tasarım açısından hem de donanımsal olarak bir değişiklik olmadı. Önceki Apple etkinliğinde iPhone 15 Pro'larda gördüğümüz gibi ışın izleme teknolojisi artık Apple'ın bilgisayarlarında da yer alıyor.

Bu sayede oyun tarafında da iddialı hale gelmek isteyen Apple'ın yeni Mac'leri Türkiye'de 10 Kasım'dan sonra çıkış yapacak.

MacBook Pro 2023'ün Türkiye fiyatları şu şekilde:

M3 işlemcili 14 inç Macbook Pro 512 GB: 62.299 TL

M3 işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 70.119 TL

M3 Pro işlemcili 14 iç Macbook Pro 512 GB: 78.999 TL

M3 Pro işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 93.299 TL

M3 Max işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 93.299 TL

M3 Pro işlemcili 16 inç Macbook Pro 512 GB: 94.000 TL

M3 Pro işlemcili 16 inç Macbook Pro 512 GB - 36 GB RAM: 109.239 TL

M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB - 36 GB RAM: 130.599 TL

M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB - 48 GB RAM: 148.399 TL

iMac 2023'ün ise Türkiye fiyatları şu şekilde:

M3 işlemcili iMac 256 GB: 49.999 TL

M3 işlemcili iMac 256 GB, 10 çekirdek GPU: 57.199 TL

M3 işlemcili iMac 512 GB, 10 çekirdek GPU: 64.319 TL